Câmara Municipal: Pauta da Sessão Ordinária desta terça-feira, 30

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO N°084/2022 – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, o restabelecimento do fornecimento de água aos animais nos lotes do assentamento Lagoa de Baixo, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

REQUERIMENTO N°083/2022 – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a revisão do sinal de internet na praça da juventude em Baixa do Meio, de autoria do vereador Edinor de Albuquerque;

REQUERIMENTO N°001/2022 – requer ao Chefe do Executivo municipal, apoio logístico para os alunos matriculados nos cursos ofertados através do programa Conquiste, notadamente, transporte para aqueles que residem no centro do município e estão matriculados em cursos cuja realização está ocorrendo no Distrito de Baixa do meio e da mesma forma, para aqueles que residem no Distrito de Baixa do meio e que estão matriculados em cursos ministrados na sede do município, de autoria do vereador Gustavo Santiago;

REQUERIMENTO N°002/2022– Requer ao Chefe do executivo municipal, negociação junto à Caixa Econômica Federal, a instalação de um caixa eletrônico no Distrito de Baixa do meio, neste município, de autoria do vereador Gustavo Santiago.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente