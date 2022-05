Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 31

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 24 de maio de 2022.

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI N° 015/2021 – VETO que dispõe sobre a lei orçamentária anual- loa 2022, de autoria do Poder Executivo;

PROJETO DE EMENDA N° 018/2022 – Dispõe sobre alteração do art. 27 da lei Municipal 500/2011. De autoria vereador Gustavo Santiago;

REQUERIMENTO N°122/2022 – Requer a Manutenção de limpeza, pintura e ligação da iluminação do Arena Beach Soccer do Assentamento Santa Paz, de autoria do vereador Leandro Felix;

REQUERIMENTO N°123/2022 – Requer que seja implantada no Mercado Municipal, no distrito de Baixa do Meio, a rede Pública de WIFI, disponível para comerciantes e população, de autoria do vereador Tiago de Berg.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Presidente