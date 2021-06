Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 08

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária (01/06/2021)

Projeto de lei n° 08/2021 – Que dispõe sobre a denominação da praça poliesportiva de Lagoa Seca Silvio da Costa Valentim, de autoria da Vereadora Eliane Guedes.

Resposta do executivo ao processo 237/2021, Requerimento 062/2021- Requer a secretaria de saúde á inclusão dos conselheiros tutelares do nosso município para que sejam incluídos no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, de autoria do vereador Diego de Lisete.

ORDEM DO DIA

Requerimento n° 067/2021 – Requer a Mesa Diretora desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe este requerimento solicitando ao prefeito municipal, através da Procuradoria do Município que seja enviado a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que instituindo o estágio remunerado no âmbito da esfera pública Municipal, de autoria do Vereador Diego de Lisete.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente

