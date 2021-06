Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 22

EXPEDIENTE:

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária (15/06/2021);

ORDEM DO DIA:

Moção de apoio n° 01/2021 – Ao projeto de lei 2564/2020 que altera a lei 7498/1986 que pretende instituir o piso salarial nacional e a carga horária de enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, de autoria da vereadora Eliane Guedes;

Projeto de Lei n° 10/2021 – Que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da constituição Federal e da outras providências, de autoria do Vereador Diego de Lisete.

DIEGO MIRANDA FONSECA

Presidente