Câmara Municipal realizará Audiência Pública para discussão da LOA 2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A comissão permanente de finanças desta casa de leis, sob a presidência do vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais conforme dispõe art. 97 inciso II do próprio regimento interno, CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA perante todos os interessados, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2021 (quinta-feira), ás 10h, no plenário desta augusta casa, ocasião em que será discutido o PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA para o ano de 2022, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Comunique-se nos termos do Regimento Interno à todos os servidores desta augusta casa e a população em geral.

Afixe-se, publique-se e convoque-se.

Guamaré, 23 de novembro de 2021.

Vereador Gustavo Santiago

Presidente da Comissão Permanente de Finanças

Clique aqui e veja a publicação do EDITAL de convocação da LOA 2022 no Diário Oficial.

