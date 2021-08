Câmara Municipal: Resenha da Sessão Extraordinária de 30 de Julho de 2021

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) abriu a Sessão Extraordinária cumprimentando os colegas vereadores e o público presente na plenária e logo em seguida, o primeiro secretário fez a leitura do registro dos vereadores presentes.

O vereador-presidente da Casa solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, posta em votação e aprovada à unanimidade dos vereadores presentes.

Antes da comunicação da Ordem do Dia, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) solicitou que a vereadora Eliane Guedes (MDB) fizesse a leitura do edital de convocação da Sessão Extraordinária.

Logo após, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) solicitou que a redatora de atas fizesse a leitura do expediente; onde consta deliberação de Projeto de Lei 011/2021, que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Proteção e Assistência Carcerária – APAC, com o objetivo de conjugar esforços para a reinserção social e moral dos reeducandos à sociedade.

O vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) coloca em discussão o referido projeto de Lei, sendo o vereador-Líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB), o primeiro parlamentar a usar da palavra para discutir o projeto de lei.

O vereador iniciou falando dos problemas sociais do país, no momento pelo qual todos passam com a pandemia da Covid e destacou a importância da aprovação do referido projeto, sugerindo aos demais colegas que votassem favorável, inclusive antecipou o seu voto a favor da matéria em debate.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) foi o segundo parlamentar a discutir o projeto de lei, falando da suma importância do mesmo, mas mesmo assim, declarou seu voto contra.

O vereador Daniel do Sub (Solidariedade), foi o terceiro parlamentar a discutir o projeto, e disse que acompanhava o vereador Gustavo Santiago (Solidariedade), votando contra.

O vereador Carlos Câmara (MDB) foi o quarto vereador a discutir o projeto de lei, antecipando o seu voto favorável.

A vereadora Eliane Guedes (MDB) foi a quinta parlamentar a discutir o projeto, anunciando o seu voto favorável.

O vereador Dedezinho (MDB), foi o sexto vereador a discutir o projeto de lei e antecipou o seu voto favorável.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade), foi o sétimo parlamentar a discutir o projeto de lei, e iniciou sua fala convidando os vereadores Gustavo Santiago (Solidariedade) e Daniel do Sub (Solidariedade) para visitar a unidade e conhecer de perto o trabalho da instituição. O vereador antecipou o seu voto favorável.

O vereador Miranda Júnior (MDB), foi o oitavo parlamentar a discutir o referido projeto e antecipou o seu voto favorável.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), falou da sua importância do projeto, destacando vários pontos do projeto de lei, colocando em votação, sendo o projeto de lei aprovado por 7 votos a 2.

Após votação, o vereador-presidente encerrou a Sessão Extraordinária.

Fotos: Alexandre Barbosa (Assecom/CMG).