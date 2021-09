Câmara Municipal: Resenha da Sessão Ordinária de 14 de Setembro de 2021

O vereador-presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Diego de Lisete (MDB), abriu os trabalhos legislativos solicitando que o 1º secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes. Em seguida, solicitou a redatora de Ata a leitura da ata da sessão anterior.

Após leitura da ata da sessão anterior, o vereador-presidente colocou em votação a referida ata, sendo aprovação pela unanimidade dos vereadores presentes.

O vereador Carlos Câmara (MDB), solicitou que, a Mesa Diretora inclua Projeto de Lei, de sua autoria, na Ordem do Dia, que beneficiará os condutores de ambulâncias do município. Colocado em votação, o pleito foi aprovado pelos vereadores presentes.

Projeto de Lei n° 013/2021– Projeto de Lei que dispõe sobre doação de área pública para fins social para construção de unidade habitacional, de autoria do Executivo Municipal.

Resposta do executivo ao processo n° 195/2021- Requerimento n° 046/2021-Requer para que seja construída uma praça pública no distrito de Mangue Seco II, de autoria da vereadora Eliane Guedes.

A redatora de ata leu sobre o referido requerimento, com a resposta das Secretarias competentes. A redatora de ata ainda leu e fez saber sobre a regulamentação dos condutores de ambulância do município. Projeto de Lei sancionado pelo Poder Executivo.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), abre o tempo regimental para uso da palavra na tribuna pelos vereadores.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) foi o primeiro a fazer uso da palavra, destacando na sua fala o problema hídrico no país, que tem aumentado o custo de vida da população mais carente, com a conta de energia mais cara.

O parlamentar criticou o aumento da tarifa na chamada “bandeira vermelha” e ainda falou da taxa de iluminação pública municipal (CIP). Gustavo também falou da eleição suplementar, marcada pelo TRE-RN e sobre união partidária.

O vereador-líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB), foi o segundo parlamentar a fazer uso da tribuna. Falou sobre a agenda dos vereadores com a governadora, onde na oportunidade trataram de vários assuntos relacionados ao município, principalmente sobre a estrada de Guamaré.

O parlamentar ainda falou da participação dos vereadores na XX Marcha dos Legislativos Municipais em Brasília. O vereador também comentou sobre a taxa de iluminação pública municipal. O líder do governo destacou a decisão do TRE-RN, que marcou a eleição suplementar no município para 07 de novembro.

Ordem do Dia

Requerimento n° 081/2021 – Requer ao chefe do executivo para que seja feito o recapeamento do calçamento Vila Nova em Baixa do Meio, de autoria do vereador Tiago de Berg;

O vereador autor pediu para discutir o referido requerimento, destacando a importância do mesmo para comunidade, pedindo aos colegas que aprovassem.

O vereador Carlos Câmara (MDB), pediu para discutir, e antecipou seu voto favorável.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) colocou em votação o referido Requerimento, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 082/2021 – Requer ao chefe do executivo que seja feito a reconstrução do calçadão do Vila Nova, em Baixa do Meio, de autoria do vereador Tiago de Berg.

O vereador autor pediu para discutir o referido requerimento, falando da importância do mesmo para segurança da população.

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu para discutir o requerimento, onde destacou da importância do pleito.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), colocou a matéria em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 083/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente para que se providencie a manutenção ou restauração da ponte que liga Guamaré a Lagoa Seca, de autoria da Vereadora Eliane Guedes.

A vereadora autora discutiu o requerimento de sua autoria, justificando a importância do mesmo para a segurança de todos que acessam a comunidade de Lagoa Seca pela ponte, pedindo aos colegas vereadores a aprovação.

O vereador Miranda Júnior (MDB), pediu para discutir o referido requerimento, destacando a importância do mesmo, anunciando seu voto favorável.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), colocou a matéria em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 084/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente para que se providencie o fechamento da praia Aratuá aos fins de semana, liberando o acesso aos moradores, trabalhadores e hóspedes que precisam usar a orla, de autoria da vereadora Eliane Guedes.

A vereadora autora pediu para discutir o referido requerimento, onde destacou a necessidade do fechamento da Praia de Aratuá, para manter a segurança da população, após acidente na última sexta-feira.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), se pronunciou a favor do referido requerimento.

O vereador Miranda Júnior (MDB), pediu para discutir o requerimento e também reforçou a importância da matéria, sendo favorável.

O vereador Carlos Câmara (MDB), pediu para discutir o requerimento e iniciou sua fala parabenizando a vereadora autora pela iniciativa, anunciando seu voto favorável.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), colocou o requerimento em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 085/2021 – Requer para que se envie a secretaria competente, para que seja oferecido curso de eletrotécnico, para capacitar, qualificar e empregar jovens e trabalhadores desempregados, de autoria do vereador Manú Nascimento (MDB).

O vereador autor pediu para discutir o requerimento, destacando a importância do mesmo para os jovens do município, diante da possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, com um curso de formação.

A vereadora Eliane Guedes (MDB), pediu para discutir o requerimento, onde falou da importância do mesmo, anunciando seu voto favorável.

O vereador Miranda Júnior (MDB), pediu para discutir o requerimento, antecipando o seu voto favorável.

O vereador Dedezinho (MDB), pediu para discutir o referido requerimento, destacando a importância do mesmo, para que os munícipes sejam capacitados para o mercado de trabalho. O parlamentar anunciou seu voto favorável.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade), pediu para discutir o referido requerimento, falando da importância para o ingresso de jovens nos postos de trabalho, anunciando o voto favorável.

O vereador Carlos Câmara (MDB), pediu para discutir o requerimento, falando da importância para a capacitação dos jovens. O parlamentar anunciou seu voto favorável.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), colocou em votação o requerimento, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 086/2021 – Requer ao chefe do Executivo Municipal através da Secretaria de Agricultura, que seja comunicado aos donos dos animais que estão circulando nas praças e ruas da sede do município e do distrito de Salina da Cruz, de autoria do vereador Carlos Câmara.

A pedido do autor, o referido Requerimento foi tirado de pauta.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), abriu o tempo para os vereadores nas comunicações parlamentares por seis minutos.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade), foi o primeiro a fazer uso da palavra, retomando o assunto sobre a taxa de iluminação pública (CIP). O parlamentar também falou ainda sobre a eleição suplementar.

Não havendo mais nenhum vereador para o uso dos seis minutos, o vereador-presidente da Casa, parabeniza o ato Cívico de 07 de setembro, organizado pela Prefeitura de Guamaré.

O Presidente da Casa ainda falou da eleição suplementar, pedindo que os ânimos permaneçam tranquilos nas sessões, onde possam ser apenas discutidos na Casa os problemas do município, em busca de soluções para o povo.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) encerra a sessão, convidando todos para a próxima sessão no dia 21 de setembro em horário regimental. Fotos: Alexandre Barbosa (Assecom/CMG).