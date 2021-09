Câmara Municipal: Resenha da Sessão Ordinária de 31 de Agosto de 2021

Dando início a Sessão Ordinária desta terça-feira – 31 de agosto de 2021, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), solicitou ao primeiro secretário o registro dos vereadores presentes. Em seguida, solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da sessão anterior.

Após leitura da ata da sessão anterior, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), colocou em votação a referida ata, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

Após aprovação da Ata da sessão ordinária anterior, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) solicitou da redatora de ata a leitura do Expediente do Dia.

Após leitura do Expediente do Dia, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) facultou a palavra aos vereadores no tempo regimental, com dois parlamentares inscritos.

O vereador Leandro Félix (MDB), foi o primeiro parlamentar a fazer uso da tribuna, onde falou sobre a viagem dos noves vereadores que foram participar da XXI Marcha dos Legislativos Municipais, em Brasília, ressaltando a importância do evento para os parlamentares. O vereador destacou também a visita ao gabinete da senadora Zenaide Maia, onde na oportunidade trataram sobre a aquisição de mais um ônibus escolar para o município, além de outros importantes pleitos em benefício de Guamaré. O vereador ainda falou da visita ao gabinete do Ministro das Comunicações, onde na oportunidade solicitaram o melhoramento dos sinais de telefonia móvel e internet no município e Baixa do Meio.

O vereador Carlos Câmara (MDB), foi o segundo parlamentar a fazer uso da tribuna. Iniciou sua fala parabenizando os colegas pelas pautas apresentadas em Brasília. O parlamentar também parabenizou o diretor da Escola Municipal Bem Vinda Nunes Teixeira, pela galeria dos ex-diretores da referida escola. O vereador falou da audiência com a governadora Fátima Bezerra, com todos os vereadores e o prefeito Eudes Miranda.

O parlamentar ressaltou que saiu satisfeito pela posição da governadora com os pleitos apresentados. Agradeceu ao deputado estadual Hermano Morais, por levá-los a governadora para a reunião.

O vereador também falou do requerimento sobre perfuração de poços nos assentamentos de sua autoria.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade), pediu a palavra no tempo regimental restante e parabenizou os colegas vereadores pelas pautas apresentadas em Brasília. O parlamentar falou ainda da importância do requerimento sobre a perfuração de poços nos assentamentos.

O parlamentar do Solidariedade ainda abordou assuntos relacionados ao município e também falou do Projeto sobre recursos para os grupos de escoteiros do município.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) pediu aparte ao vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) e falou que a Câmara irá se posicionar em relação ao referido projeto.

ORDEM DO DIA:

Requerimento n° 076/2021- Requer ao chefe do Executivo municipal através do setor competente que seja feito a troca dos braços de iluminação da Rua Professor João Batista, de autoria do vereador Carlos Câmara (MDB), foi colocado em discussão pelo presidente da Casa, vereador Diego de Lisete (MDB).

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu para discutir a matéria de sua autoria e falou da importância do pleito. O vereador Miranda Júnior (MDB) foi o segundo vereador a discutir o requerimento e se colocou favorável ao requerimento, aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 077/2021- Requer ao chefe do Executivo Municipal para que seja feito a perfuração de poços tubulares de alta vazão, construção de reservatório, construção de uma mini adutora para distribuição de água aos agricultores dos assentamentos de: Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Encruzilhada, Santa paz e Santa Maria III, de autoria do vereador Carlos Câmara.

O presidente da Casa colocou em discussão o referido requerimento. O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu para discutir a matéria de sua autoria, falando da importância para o homem do campo.

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu para discutir o requerimento, declarando seu voto favorável antecipadamente.

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu para discutir o referido requerimento, relatando que o pleito é antigo e louvável. O parlamentar declarou votar favorável antecipadamente.

O vereador Dedezinho (MDB) pediu para discutir o requerimento e falou da importância do mesmo, abordando outros assuntos ligados a pauta, destacando o sofrimento do homem do campo. O parlamentar declarou voto favorável antecipadamente.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) parabenizou o vereador Carlos Câmara (MDB) pelo requerimento, que foi aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 078/2021 – Requer ao chefe do Executivo Municipal para que seja feita a recuperação do calçadão do conjunto Vila Maria e pintura dos pilares de proteção do referido calçadão, de autoria do vereador Carlos Câmara.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) colocou em discussão o referido requerimento, sendo o vereador Carlos Câmara (MDB) o primeiro a discutir o requerimento de sua autoria, falando da importância do mesmo. Colocada em votação, a matéria foi aprovada à unanimidade dos vereadores.

Requerimento n° 079/2021 – Requer ao chefe do Executivo Municipal para que seja feita a revisão na iluminação pública na sede do Município e demais localidades no nosso Município, de autoria do vereador Carlos Câmara.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) colocou em discussão o requerimento, sendo o vereador Carlos Câmara (MDB) o primeiro a discutir a matéria de sua autoria, onde ressaltou a importância do pleito para a segurança da população.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) colocou em votação o requerimento, sendo o requerimento aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Requerimento n° 080/2021 – Requer que as atividades do Projeto Proarte de Guamaré e Baixa do Meio, voltem ao funcionamento, de acordo com as medidas sanitárias previstas em decreto Municipal e Estadual, de autoria do vereador Diego de Lisete.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) solicita ao primeiro secretário que assuma a presidência para discutir o requerimento de sua autoria.

O parlamentar destaca a importância da volta do Projeto Proarte, pedindo aos colegas vereadores que votem favorável.

O vereador Miranda Júnior (MDB), pediu para discutir o requerimento, onde destacou a sua importância para a juventude e a comunidade escolar. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) reassume a presidência e passou para as Comunicações Parlamentares.

O vereador Manú Nascimento (MDB) foi o primeiro parlamentar a fazer uso dos seis minutos. O parlamentar parabenizou o vereador Carlos Câmara (MDB) pela iniciativa dos requerimentos que vão beneficiar à população no tocante ao abastecimento de água e ainda abordou alguns assuntos relacionados ao município.

O vereador Dedezinho (MDB) foi o segundo parlamentar a falar nas considerações finais. O parlamentar falou de um mal entendido sobre um vídeo de sua autoria e aproveitou para fazer alguns esclarecimentos sobre o mesmo. O vereador ainda falou de algumas situações no município.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) foi o terceiro parlamentar a usar os seis minutos e falou da sua trajetória na política. Ainda falou de algumas situações presenciadas na sessão.

O vereador Leandro Félix (MDB) falou da audiência com a governadora Fátima Bezerra. O parlamentar destacou que, a estrada de Guamaré será reconstituída, compromisso assumido pela governadora. O vereador ainda parabenizou o vereador Carlos Câmara (MDB) pelos requerimentos.

A vereadora Elaine Guedes (MDB) foi a quarta parlamentar a fazer uso da palavra e falou de alguns assuntos relacionados ao município. A parlamentar registrou a audiência com a governadora, destacando como positiva e ainda falou sobre a participação da XXI Marcha dos Legislativos Municipais.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) foi o sexto parlamentar a usar os seis minutos e fez uma prestação de contas sobre os últimos dias de ações parlamentares.

O vereador Daniel do Sub (Solidariedade) foi o sétimo parlamentar a usar dos seis minutos e falou de alguns pontos abordados na referida sessão, destacando sua convivência amigável com os colegas.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) usou dos seis minutos e falou dos últimos dias de trabalhos legislativos, registrando nominalmente cada um, ressaltando o encontro com a governadora e a viagem à Brasília.

Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), encerrou à sessão convocando todos para à próxima sessão no dia 14 de setembro, em virtude que na próxima terça-feira será o feriado nacional de 7 de setembro. Fotos: Alexandre Barbosa (Assecom/CMG).