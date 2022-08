Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária desta terça-feira, 02

Abertura dos trabalhos Legislativos-2º período

O vereador-presidente da Casa, Eudes Miranda (MDB) abriu os trabalhos legislativos após o recesso parlamentar, cumprimentado os presentes, solicitando em seguida ao primeiro secretário, a chamada nominal dos vereadores presentes;

EXPEDIENTE

Havendo quórum, o vereador-presidente solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da sessão anterior, de 28 de junho de 2022;

Após leitura da ata, o vereador-presidente colocou a ata em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes;

Em seguida, o vereador-presidente voltou a palavra para redatora de ata, que deu continuidade ao expediente do dia;

PROJETO DE LEI N° 049/2022 – Dispõe sobre a criação de Lei que regula a atividade pesqueira e apoio a seus equipamentos na cidade de Guamaré e dá outras providências, de autoria do vereador Carlos Câmara;

OFÍCIO N°132/2022 – Declaração de Condições Orçamentária, de autoria do Poder Executivo;

OFÍCIO Nº 133/2022 – Declaração de Condições Orçamentária, de autoria do Poder Executivo.

O Vereador-presidente abriu o tempo regimental para fala dos vereadores na tribuna, constando apenas dois inscritos;

O vereador Carlos Câmara (MDB) foi o primeiro parlamentar a fazer uso da tribuna, e iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e seguiu sua fala, enumerando ações da gestão municipal, citando o programa ‘Conquiste’, destacando o empenho do prefeito Arthur Teixeira para qualificar os jovens do município, proporcionando cursos técnicos profissionalizantes. O vereador ainda citou a inauguração da nova Casa de Apoio em Natal mantida pela gestão municipal.

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu aparte; e disse que, atestava as palavras do vereador Carlos Câmara em relação à Casa de Apoio em Natal e parabenizou a ação do município.

A palavra voltou para o vereador Carlos Câmara, que destacou os avanços na área rural do município, com ações da prefeitura.

O vereador Gustavo Santiago (SDD) foi o segundo parlamentar a fazer uso da tribuna, e iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e seguiu a sua fala destacando uma demanda na área da saúde, mencionando o piso nacional dos Agentes de Saúde e de combate às Endemias, citando que tomou conhecimento que o prefeito Arthur Teixeira iria cumprir a Lei do piso dos profissionais da saúde, mas que os profissionais aguardam receber os valores retroativos, como os demais municípios estão pagando.

O vereador ainda falou de valores repassados pelo governo federal para os profissionais, referente aos meses de maio e junho, que já estão nos cofres do município, mas até o momento não foram repassados. Gustavo voltou a falar da falta de água que atinge os moradores de Baixa do Meio, que aguardam uma solução do governo municipal para resolver o problema.

ORDEM DO DIA

O vereador-presidente seguiu os trabalhos com a ordem do dia;

O vereador Diego de Lisete (MDB) pediu aparte; e solicitou que fosse incluído na ordem do dia, requerimento de Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Ferreira Cunha – Cobal, falecido na última semana;

O vereador-presidente submeteu o referido pedido do parlamentar ao plenário para votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

Em seguida, o vereador-presidente passou a palavra para o vereador Diego de Lisete, para que o parlamentar apresentasse a Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Ferreira Cunha – Cobal;

O vereador-propositor falou da importância do seu requerimento, em virtude do senhor Cobal ser um comerciante bastante querido por todos no município e merecedor de todas as homenagens, que serão feitas para a família, através da Moção de Pesar.

O vereador-presidente colocou em discussão o referido requerimento;

O vereador Carlos Câmara pediu para discutir o referido requerimento e iniciou sua fala parabenizando o colega propositor, e destacando ser justa a homenagem pela história de vida de Cobal e antecipou seu voto favorável;

O vereador Gustavo Santiago pediu para discutir o referido requerimento e iniciou sua fala afirmando que acompanhava integralmente o colega Diego de Lisete na propositura, deixando suas condolências aos familiares do senhor Cobal;

O vereador Edinor Albuquerque (MDB) pediu para discutir o requerimento e iniciou sua fala se congratulando com o colega Diego de Lisete, relembrando a história de vida do senhor Cobal, se solidarizando com a família;

O vereador-presidente, Eudes Miranda fez uso da palavra e disse que acompanhava o colega Diego de Lisete, antecipando o voto favorável, e em seguida se congratulou com a família do senhor Cobal, destacando também a sua história de vida;

O vereador-presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

Antes de seguir com os trabalhos legislativos, o vereador-presidente informou que iria atender um pedido do vereador Carlos Câmara, autor dos próximos três requerimentos, colocando em votação em bloco no plenário, a pedido do vereador, sendo todos os vereadores de acordo;

Em seguida, o vereador-presidente solicitou que o vereador-propositor fizesse a defesa das matérias;

O vereador Carlos Câmara destacou a importância das pautas para os moradores do conjunto Vila Maria, atendendo reivindicações na área de infraestrutura;

REQUERIMENTO N°037/2022 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal, através do setor competente que seja providenciada a reforma da Praça do Vila Maria, localizada em frente a construção do complexo da proteção Social, de autoria do vereador Carlos Câmara;

REQUERIMENTO N°038/2022 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal, através do setor competente que seja providenciado os serviços de pintura e conserto dos portões e tela da Arena de Vôlei, localizada as margens do Rio Aratuá no Vila Maria, de autoria do vereador Carlos Câmara;

REQUERIMENTO N°039/2022 – Requer ao Chefe do Executivo Municipal, através do setor competente que seja providenciado os serviços de pintura no alambrado do calçadão localizado as margens do Rio Aratuá no Vila Maria, como também reparos no referido calçadão e substituição de lâmpadas dos postes de iluminação de autoria do vereador Carlos Câmara;

O vereador-presidente colocou em discussão os requerimentos;

O vereador Edinor Albuquerque pediu para discutir os requerimentos e parabenizou o vereador-propositor, antecipando o seu voto favorável;

O vereador Diego de Lisete pediu para discutir os requerimentos; parabenizou o vereador-propositor, destacou a importância de cada pauta e antecipou o voto favorável;

O vereador Miranda Júnior pediu para discutir os requerimentos; e disse que acompanhava a fala dos colegas que o antecederam, antecipando seu voto favorável;

O vereador Tiago de Berg (SDD) pediu para discutir os requerimentos e antecipou seu voto favorável;

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu para discutir os requerimentos, e disse que se somava aos colegas vereadores que o antecederam na fala, votando favorável aos requerimentos;

Não havendo nenhum vereador mais a discutir as matérias, o vereador-presidente colocou os requerimentos em votação em bloco, sendo aprovados à unanimidade dos vereadores presentes;

REQUERIMENTO N°044/2022 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando averiguação da situação atual da Ilha da Ema, de autoria dos vereadores Diego de Lisete e Carlos Câmara;

O vereador-presidente solicitou que os vereadores-propositores fizesse a defesa dos mesmos;

Os vereadores justificaram a autoria do requerimento, ressaltando a importância da matéria, pedindo aos colegas que fossem favoráveis;

O vereador Gustavo Santiago pediu para discutir; parabenizou os vereadores pela propositura e abordou o tema relembrando alguns fatos;

O vereador Carlos pediu para discutir o requerimento e fez alguns esclarecimentos de seu conhecimento;

O vereador Miranda Júnior pediu para discutir; e disse que acompanhava os colegas vereadores-propositores;

O vereador Diego de Lisete pediu para discutir e esclareceu um fato abordado na fala do colega vereador Gustavo Santiago, informando na oportunidade que a estrada do Minhoto está em fase de projeto pelo município;

Não havendo mais nenhum vereador a discutir, o vereador-presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

REQUERIMENTO N°045/2022 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a Restauração e troca de toda a iluminação da ponte sobre o Rio Miassaba, que dar acesso a Comunidade de Lagoa Seca, de autoria dos Vereadores Diego de Lisete e Manu de Nascimento;

O vereador-presidente solicitou que os vereadores-propositores fizessem a defesa dos mesmos;

Os vereadores justificaram a autoria do requerimento, ressaltando a sua importância e pediram aos colegas o voto favorál;

O vereador Carlos Câmara pediu para discutir; e disse que acompanhava os vereadores-propositores, antecipando seu voto favorável;

Não havendo mais nenhum vereador para discutir, o vereador-presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

REQUERIMENTO N°050/2022 – Requer uma moção de Aplausos ao Policial Militar Jonhny Cruiff da Silva Santos, por ter prendido sozinho um assaltante foragido da Justiça em Guamaré, de autoria do vereador Presidente Eudes Miranda.

O vereador-propositor fez uma ampla explanação sobre o requerimento, enaltecendo a ação e o trabalho do policial pela sua bravura e desempenho para manter o município seguro e pediu aos colegas que aprovassem o requerimento de sua autoria;

O vereador Edinor Albuquerque pediu para discutir e parabenizou o vereador Eudes pelo requerimento, antecipando o voto favorável;

O vereador Carlos Câmara pediu para discutir, parabenizou o vereador Eudes pelo requerimento, associando suas palavras a fala do vereador Edinor Albuquerque, que o antecedeu e antecipou o voto favorável;

O vereador Diego de Lisete pediu para discutir e disse que se somaria aos colegas vereadores que o antecederam, fez elogios ao trabalho do homenageado e antecipou o voto favorável;

O vereador Tiago de Berg pediu para discutir e antecipou o voto favorável, destacando o trabalho homenageado e das forças de segurança do município;

O vereador Daniel do Sub (SDD) pediu para discutir e parabenizou o homenageado pela ação;

O vereador Manú Nascimento pediu para discutir, parabenizou o vereador Eudes pelo requerimento e elogiou o trabalho do homenageado, destacando toda equipe da PM e das forças de segurança do município, antecipando o voto favorável;

O vereador Miranda Júnior pediu para discutir e parabenizou o vereador Eudes pelo requerimento;

Não havendo mais vereadores para discutir o requerimento, o vereador-presidente colocou em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos e abriu o tempo regimental para as comunicações parlamentares dos vereadores;

O vereador Edinor Albuquerque pediu a palavra. Visivelmente emocionado, lembrou a missa que será realizada no dia seguinte em homenagem ao seu saudoso pai, convidando os colegas vereadores. O vereador ainda citou a ex-vereadora e atual vice-prefeita Eliane Guedes, que a encontrou e conversou com a mesma sobre a situação do pagamento retroativo dos Agentes de Saúde e Endemias e recebeu de pronto a resposta que o pagamento aconteceria nas próximas horas;

O vereador Gustavo Santiago pediu a palavra; e disse que ficou feliz em ouvir as palavras do vereador Edinor acerca do pagamento retroativo dos Agentes de Saúde e Endemias do município;

O vereador Dedezinho (MDB) pediu a palavra; e parabenizou a gestão do prefeito Arthur Teixeira pelas ações e destacou o programa ‘Conquiste’;

O vereador Diego de Lisete pediu a palavra e lembrou que, mesmo em recesso, os vereadores não deixaram de trabalhar pelo município. O parlamentar parabenizou a gestão pelas ações e citou o programa ‘Conquiste’, que atraiu muitos jovens, falando também da nova Casa de Apoio em Natal, entregue pela gestão municipal;

O vereador Manú Nascimento pediu a palavra e destacou uma promessa de campanha, acerca da capacitação e profissionalização dos jovens do município, parabenizando o prefeito Arthur Teixeira pelo programa ‘Conquiste’;

O vereador Tiago de Berg pediu a palavra e parabenizou o prefeito Arthur Teixeira pelo programa ‘Conquiste’, destacando valores pagos por cada aluno. Berg ainda falou da visita a UPA de Baixa de Meio e esclareceu alguns fatos;

Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra, o vereador-presidente encerrou a sessão, convocando todos para a próxima sessão, terça-feira, dia 09 de agosto.