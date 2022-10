Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária desta terça-feira, 04

O vereador-presidente da Casa, Eudes Miranda (MDB) abriu os trabalhos legislativos cumprimentado todos os presentes e, em seguida, solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura nominal dos vereadores presentes na referida sessão;

Expediente

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária, realizada em 28 de setembro de 2022.

O vereador-presidente solicita que a redatora de ata faça a leitura da ata da sessão anterior;

Após leitura, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada à unanimidade dos votos dos vereadores presentes.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

O tempo regimental para uso da tribuna foi aberto pelo vereador-presidente;

O vereador Gustavo Santiago (SDD) foi o primeiro parlamentar a fazer uso da palavra e iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes. O parlamentar aproveitou o tempo para agradecer a votação dos candidatos que tiveram o seu apoio nas eleições de domingo (02) e parabenizou os eleitos.

O vereador Edinor de Albuquerque (MDB) foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra e iniciou a sua fala cumprimentando os presentes. Edinor citou o resultado das eleições do último domingo (02), falando da votação dos candidatos que tiveram seu apoio e ainda chamou atenção para a necessidade do município eleger um representante nas próximas eleições.

O vereador-líder do governo Carlos Câmara (MDB) foi o terceiro parlamentar a fazer uso da palavra. O parlamentar agradeceu a votação no último domingo de eleições (02) dos candidatos apoiado pelo grupo político ao qual faz parte.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Comunicações Parlamentares

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para os vereadores fazerem uso da palavra;

O vereador Leandro Félix (MDB) foi o primeiro parlamentar a fazer uso da palavra. O parlamentar agradeceu a votação dos candidatos que tiveram o seu apoio nas eleições do último domingo (02) e ainda abordou alguns temas referentes a eleição no município, entre outros assuntos.

O vereador Dedezinho (MDB) foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra e também agradeceu a votação dos candidatos apoiado pelo grupo político ao qual faz parte, nas eleições do último domingo.

O vereador-líder do governo Carlos Câmara (MDB) foi o terceiro parlamentar a fazer uso da palavra. O vereador iniciou a sua fala fazendo alguns esclarecimentos sobre o discurso do vereador Leandro Félix (MDB) em relação a votação do senador eleito Rogério Marinho.

O vereador Daniel do Sub (SDD) foi o quarto parlamentar a fazer uso da palavra. Daniel também aproveitou o tempo para agradecer a votação dos candidatos que tiveram o seu apoio nas eleições do último domingo.

O vereador Gustavo Santiago (SDD) foi o quinto parlamentar a fazer uso da palavra. O vereador destacou o êxito dos atletas do município na etapa do JERNS, realizada em Macau e ainda falou do apoio para os atletas em competições a nível nacional.

O vereador Diego de Lisete (MDB) foi o sexto parlamentar a fazer uso da palavra. O vereador agradeceu a votação dos candidatos apoiado pelo grupo político ao qual faz parte, nas eleições do último domingo (02). O parlamentar ainda abordou alguns assuntos debatidos na sessão.

O vereador Tiago de Berg (SDD) foi o sétimo parlamentar a fazer uso da palavra. Na sua fala, o vereador citou um problema causado por uma empresa que presta serviços ao município e também aproveitou o tempo para parabenizar a votação dos candidatos do seu grupo político nas eleições do último domingo (02).

O vereador-presidente usou a prorrogativa de vereador e falou do resultado dos candidatos nas eleições do último domingo (02), agradecendo os votos dos seus candidatos no município. O parlamentar também parabenizou os colegas vereadores pela votação dos seus candidatos.

Nada havendo nada mais a tratar, o vereador-presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima sessão, na terça-feira, dia 11 de outubro. Fonte: Blog Celso Amâncio