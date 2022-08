Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária desta terça-feira, 09

O vereador-presidente da Casa, Eudes Miranda (MDB) abriu os trabalhos legislativos, cumprimentado todos os presentes e, em seguida solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes;

EXPEDIENTE

Havendo quórum, o vereador-presidente solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da sessão anterior, de 28 de junho de 2022;

Após a leitura, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos, voltando a palavra para redatora de ata, que deu continuidade ao expediente do dia;

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 053/2022 – Institui a comenda Professora Francisca Freire de Miranda, e das outras providencias, de autoria do vereador Diego de Lisete;

O vereador-presidente passou a palavra para o vereador-propositor;

O vereador Diego de Lisete (MDB) iniciou suas palavras cumprimentando todos os presentes e fez uma ampla explanação sobre sua propositura;

O vereador Dedezinho (MDB) pediu a palavra e solicitou a Mesa Diretora que após consulta ao plenário, incluísse na ordem do dia, requerimento de sua autoria protocolado na secretaria da Casa, na segunda-feira, que solicita que há cada dois meses, sejam realizadas sessões da Câmara no distrito de Baixa do Meio;

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu a palavra e esclareceu que, o requerimento do vereador Dedezinho foi despachado pela Mesa Diretoria por se tratar de um requerimento administrativo e que a presidência deverá incluir na próxima pauta plenária;

O vereador Tiago de Berg (SDD) pediu a palavra e solicitou que, requerimento de sua autoria fosse incluído para votação no plenário, quebrando as formalidades. O requerimento solicita a inclusão de um ônibus da frota municipal para atender moradores das comunidades dos assentamentos para deslocamento à feira aos sábados, no distrito de Baixa do Meio;

O vereador-presidente pediu aos colegas vereadores a quebra de formalidades para inclusão do requerimento do vereador Tiago de Berg, que solicita ônibus da frota municipal para os moradores das comunidades dos assentamentos, para o deslocamento à feira aos sábados, no distrito de Baixa do Meio;

O vereador-presidente colocou em votação a inclusão da pauta, que foi aprovada à unanimidade dos vereadores presentes;

Ordem do Dia

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

O vereador-presidente passou a palavra para o vereador Tiago de Berg, para que este fizesse a defesa do requerimento de sua autoria;

O vereador Tiago de Berg iniciou suas palavras cumprimentando todos os presentes e seguiu seu discurso ressaltando a importância do requerimento de sua autoria;

O vereador-presidente colocou a pauta em discussão;

O vereador Edinor Albuquerque pediu para discuti; e esclareceu alguns pontos sobre o requerimento, antecipando o voto favorável;

O vereador Carlos Câmara pediu para discutir, fez algumas ressalvas e antecipou o voto favorável;

O vereador Tiago de Berg pediu para discutir e esclareceu alguns pontos divergentes, apontados pelos colegas vereadores sobre a matéria;

O vereador Miranda Júnior pediu aparte e votou pela aprovação do requerimento, ressaltando a importância para fomentar o comércio da feira em Baixa do Meio;

A palavra volta para o vereador Tiago de Berg, que disse em caso de ser necessário mais que um ônibus para atender à população, acredita que não haverá problema para o setor responsável disponibilizar;

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu para discutir e antecipou o voto favorável, afirmando que os moradores de outras comunidades também o procuraram em relação ao transporte para a feira de Baixa do Meio;

O vereador Dedezinho pediu para discutir a matéria, antecipou o voto favorável e falou da importância do requerimento para os usuários do serviço;

O vereador-presidente colocou em votação o requerimento, aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Comunicações Parlamentares

O vereador-presidente abriu tempo regimental para os vereadores nas comunicações parlamentares;

O vereador Leandro Félix (MDB) fez uso da palavra, e pediu alguns esclarecimentos relacionados ao decreto do Poder Executivo sobre calendário fiscal, destacando alguns pontos que considerou importantes no ato do Executivo;

O vereador Carlos Câmara (MDB) fez uso da palavra e esclareceu ao vereador Leandro Félix sobre os questionamentos relatados a respeito do calendário fiscal;

O vereador Gustavo Santiago (SDD) fez uso da palavra e citou o discurso dos vereadores que lhe antecederam na palavra, destacando a fala do vereador Leandro Félix. O parlamentar ainda cobrou esclarecimentos sobre o decreto do calendário fiscal;

O vereador Diego de Lisete (MDB) fez uso da palavra, e abordou alguns pontos do decreto do Poder Executivo sobre o calendário fiscal do município, e esclareceu algumas dúvidas dos colegas vereadores, que o antecederam na palavra, fazendo uma explicação mais técnica sobre a matéria;

Antes de encerrar a sessão, o vereador-presidente convidou os colegas vereadores e servidores para participarem da missa logo mais à noite, dentro das festividades de Nossa Senhora dos Navegantes, haja vista, seria dedicada à Casa Legislativa.

Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra, o vereador-presidente encerrou a sessão, convocando todos para a próxima sessão, na terça-feira, 09 de agosto. Fonte: Blog Celso Amâncio