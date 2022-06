Câmara Municipal: Resenha da Sessão Ordinária desta terça-feira, 14

O vereador-presidente da Casa, Eudes Miranda (MDB) abriu os trabalhos legislativos solicitando ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes na sessão.

Expediente

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária, realizada em 07 de Junho de 2022.

O vereador-presidente solicitou que a redatora de atas fizesse a leitura da ata da Sessão anterior. Após leitura, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes.

Após aprovação da ata da sessão anterior, o vereador-presidente voltou palavra para redatora de ata, que continuou com a leitura do expediente do dia;

PROJETO DE LEI Nº 006/2022 – Sobre alteração da Lei Municipal nº. 713/2017, que trata da Estrutura Organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Guamaré e dá outras providências.

O vereador-presidente, Eudes Miranda (MDB) usou da palavra e pediu aos colegas vereadores que fossem quebradas as formalidades com a finalidade que o referido projeto lei fosse apreciado e votado pelo plenário durante a referida sessão, justificando que a matéria contava com a aprovação das comissões da Casa.

O vereador Edinor Albuquerque (MDB) usou da palavra e disse que queria apenas ouvir a opinião do presidente da Comissão de Justiça da Casa;

O vereador-presidente passou a palavra para o presidente da Comissão de Justiça da Casa, vereador Miranda Júnior (MDB) que fez alguns esclarecimentos sobre o projeto lei, e afirmou que se não houvesse objeção dos vereadores, poderia ser feita a quebra das formalidades;

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu a palavra e fez alguns questionamentos sobre a matéria em discussão;

O vereador-presidente, respondeu aos questionamentos do vereador Leandro Félix (MDB) e esclareceu que, havendo a quebra das formalidades, o projeto lei seria apreciado e votado na referida sessão;

Em seguida, o vereador Leandro Félix (MDB) e pediu vistas para analisar melhor o Projeto Lei, justificando que a matéria chegou em plenário em regime de urgência;

Com a palavra novamente, o vereador-presidente afirmou que iria pedir a quebra das formalidades, primeiro, e em seguida colocaria em plenário o pedido de vistas;

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu a palavra e declarou ser a favor da quebra das formalidades, pois não via necessidade de tramitação nas comissões, se manifestando a favor para discussão e votação do referido projeto lei;

O vereador-presidente colocou em votação a quebra das formalidades, sendo aprovada por 7 votos contra 2 votos desfavoráveis, sendo a pauta incluída na ordem do dia;

O vereador-presidente colocou em votação o pedido de vistas do vereador Leandro Félix (MDB);

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu a palavra para justificar o seu pedido de vistas;

O vereador-presidente colocou em votação o pedido de vistas do vereador Leandro Félix (MDB); que foi rejeitado por 7 votos a 2;

O projeto de lei foi colocado na ordem do dia;

Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, o vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Ordem do Dia

REQUERIMENTO N°001/2022 – Requer que seja implantado no distrito de Baixa do Meio, o projeto Formando Campeões, que vai de encontro aos desportistas praticantes das artes marciais, de autoria do vereador Tiago de Berg (SDD);

O vereador-propositor faz a defesa do requerimento e defendeu a importância do projeto que atende os anseios dos desportistas do distrito de Baixa do Meio;

O vereador-presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes;

REQUERIMENTO N° 005/2022 – Requer que o Chefe do Executivo Municipal, através do setor competente que seja feita a manutenção do calçadão e alambrados do conjunto Vila Maria, de autoria do vereador Carlos Câmara (MDB);

O vereador-propositor faz a defesa do referido requerimento, ressaltando sua importância, no sentindo de melhorar o calçadão do Vila Maria, pedindo aos colegas a aprovação;

O vereador Tiago de Berg (SDD) pediu para discutir e se associou as palavras do vereador Carlos Câmara (MDB), manifestando votar favorável;

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu para discutir a pauta, onde destacou a importância do requerimento e disse votar favorável;

O requerimento foi colocado em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes;

O PROJETO DE LEI Nº 006/2022 foi colocado em discussão;

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu a palavra e fez alguns esclarecimentos sobre o referido projeto, lendo o texto base e justificando seu voto contrário, como também o seu pedido de vistas;

O projeto lei foi colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contra.

Comunicações Parlamentares

Não havendo nenhum vereador inscrito, o vereador-presidente encerrou a sessão, convocando todos para à próxima sessão, na terça-feira, dia 21 de junho.