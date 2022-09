Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária desta terça-feira, 20

O vereador-presidente da Casa, Eudes Miranda (MDB) abriu os trabalhos legislativos cumprimentando a todos os presentes e, em seguida, solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura nominal dos vereadores;

Expediente

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 30 de agosto de 2022.

O vereador-presidente solicitou a redatora de ata à leitura da ata da sessão anterior;

A ata foi colocada em discussão, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes;

Aprovada a ata, o vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para os parlamentares fazerem uso da palavra na tribuna;

O vereador Gustavo Santiago (SDD) foi o único vereador inscrito e iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes. O parlamentar abordou a problemática da estrada que liga a BR 406 ao município, ressaltando que quem sofre com as péssimas condições da rodovia é a população.

Ainda em seu discurso, o parlamentar falou do requerimento de sua autoria sobre o Piso da Enfermagem, falando da suspenção da Lei pelo STF e concluiu sua fala abordando alguns assuntos relacionados ao município;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos;

O vereador-presidente comunicou aos colegas que iria adotar a mesma postura da sessão anterior e retirar da pauta da ordem do dia os requerimentos de autoria do vereador Edinor de Albuquerque, justificando a sua ausência do parlamentar;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Requerimento 092/2022, de autoria do vereador Diego de Lisete (MDB), requer ao Poder Executivo o aumento de viagens do ônibus da Prefeitura no translado Baixa do Meio/Guamaré – Guamaré/Baixa do Meio.

O vereador-presidente solicitou que o vereador propositor fizesse a defesa do requerimento;

O vereador Diego de Lisete ressaltou a importância da reivindicação e pediu aos colegas a aprovação do seu requerimento;

O requerimento foi colocado em discussão;

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu para discutir a matéria e ressaltou a importância do pleito, antecipando o seu voto favorável;

O vereador Dedezinho (MDB) pediu para discutir e antecipou o voto favorável;

O vereador Gustavo Santiago pediu para discutir e também antecipou o voto favorável;

O vereador Manu de Nascimento (MDB) pediu para discutir e antecipou seu voto favorável;

O vereador-líder do governo, Carlos Câmara (MDB) pediu para discutir e antecipou o voto favorável;

Após a discussão, o requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

Requerimento 094/2022 – de autoria do vereador Diego de Lisete (MDB), requer da Secretaria Municipal de Educação, a inclusão do dejejum nas escolas da rede municipal de ensino – fundamental I.

O vereador-presidente solicitou que o vereador propositor fizesse a defesa do referido requerimento;

O vereador Diego de Lisete ressaltou a importância da matéria e pediu aos colegas a aprovação do seu requerimento;

O requerimento foi colocado em discussão;

O vereador Miranda Júnior pediu para discutir e fez algumas observações sobre o tema do requerimento, ressaltando a importância da matéria e antecipando o seu voto favorável;

O vereador Gustavo Santiago pediu para discutir e antecipou o voto favorável;

O vereador-líder do governo, Carlos Câmara pediu para discutir e antecipou o seu voto favorável;

Após a discussão, o requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

O vereador Gustavo Santiago pediu a palavra e solicitou para incluir na ordem do dia o Projeto Lei de sua autoria, que mudaria a denominação da Escola Municipal Jessé Pinto Freire para Janecleide Brasão (in-memoriam) em homenagem póstuma a professora pelos seus relevantes serviços prestados à educação do município;

O vereador-presidente pediu a quebra das formalidades, colocou em votação no plenário e após aprovado, incluiu o referido Projeto de Lei na ordem do dia;

O vereador-presidente solicitou que o vereador propositor fizesse a defesa do referido projeto de lei;

O parlamentar fez as justificavas do seu projeto lei, fazendo uma breve leitura da biografia homenageada e solicitou aos colegas a aprovação do mesmo;

O projeto lei foi colocado em discussão;

O vereador Diego de Lisete ressaltou a importância da matéria, destacou a história da homenageada e antecipou o seu voto favorável;

O vereador Manu de Nascimento pediu para discutir e antecipou o voto favorável;

O vereador-líder do governo, Carlos Câmara pediu para discutir e antecipou o voto favorável;

O vereador Miranda Júnior pediu para discutir e antecipou o voto favorável;

O projeto lei foi colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Considerações Finais

O vereador-presidente abriu tempo regimental para considerações finais dos parlamentares;

O vereador-líder do governo, Carlos Câmara foi o primeiro parlamentar a fazer uso da palavra, onde fez alguns esclarecimentos sobre fatos debatidos na sessão;

O vereador Miranda Júnior foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra e falou de temas debatidos na sessão, citando os discursos dos colegas vereador Gustavo Santiago e Carlos Câmara, onde foi abordada a precária situação da rodovia estadual RN-401;

O vereador Manu de Nascimento foi o terceiro parlamentar a fazer uso da palavra e tratou sobre o Piso da Enfermagem;

O vereador Diego de Lisete foi o quarto parlamentar a fazer uso da palavra e tratou de assuntos que foram discutidos na sessão, concluindo sua fala com uma breve homenagem ao ex-vereador Sub Carlos (in-memoriam);

O vereador Daniel do Sub (SDD) foi o quinto parlamentar a fazer uso da palavra e aproveitou para fazer uma breve homenagem ao ex-vereador Sub Carlos (in-memoriam), seu pai.

O vereador-presidente encerrou a sessão, convocando todos para a próxima sessão, na terça-feira, dia 27 de setembro.

Fonte: Blog Celso Amâncio