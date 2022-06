Câmara Municipal: Resenha da Sessão Ordinária desta terça-feira, 21

O vereador-presidente, Eudes Miranda (MDB) abriu os trabalhos legislativos solicitando que o primeiro secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes na referida sessão;

Expediente

Leitura e aprovação da ata da última Sessão Ordinária;

O vereador-presidente solicitou da redatora de ata a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi posta em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes.

O vereador-presidente comunicou a ausência do vereador Manú Nascimento (MDB), justificada por problemas de saúde.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Uso da Tribuna

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para o uso da palavra na tribuna pelos vereadores;

O vereador Diego de Lisete (MDB) foi o primeiro a fazer uso da tribuna, abordando um tema nacional, acerca do PL 18/2022, do Congresso Nacional, relatando que o município de Guamaré será afetado, uma vez que o governo do RN em nota informou que o prejuízo para o estado será de R$ 1 bilhão de reais com a perda dos valores no ICMS dos combustíveis;

O parlamentar reforçou que Guamaré será um dos municípios mais prejudicados com aprovação do referido PL. Diego ainda relatou os altos preços da gasolina nos postos da capital e interior;

O vereador Gustavo Santiago (SDD) foi o segundo parlamentar a fazer uso da tribuna, afirmando inicialmente estar preocupado com o PL 18/2022, conclamando a união de todos para buscar uma solução para amenizar o impacto financeiro no município. O parlamentar seguiu seu discurso relatando algumas conquistas dos vereadores guamareenses, citando emendas de sua autoria que foram convertidas em projeto de lei, destinados a saúde, como por exemplo, a aquisição de um aparelho de Raio X para o distrito de Baixa do Meio. Gustavo ainda citou a conquista dos pescadores com mais uma emenda de sua autoria, que virou PL do executivo;

O parlamentar também lamentou a postura equivocada de alguns cidadãos que plantam mentiras acerca do seu posicionamento político, esclarecendo os fatos que motivaram a sua candidatura a prefeito no pleito suplementar de 2021, como citou requerimentos e projetos do seu mandato que são atendidos pelo Executivo, independente de qualquer ligação política e partidária com o grupo governista;

Após a fala dos vereadores na tribuna, o vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Ordem do Dia

O vereador-presidente Eudes Miranda (MDB) anunciou não haver matérias para apreciação no plenário, seguindo com os trabalhos legislativos;

Comunicações Parlamentares

O vereador-presidente, Eudes Miranda (MDB) abriu tempo regimental para os vereadores;

O vereador Dedezinho (MDB) foi o primeiro parlamentar a fazer uso da palavra e aproveitou para registrar e agradecer ao prefeito Artur Teixeira e ao secretário de saúde e a equipe da Secretaria de Obras pelos reparos que estão sendo feitos na UPA de Baixa do Meio, elencando os serviços que vêm sendo realizados, além da troca de equipamentos para a unidade de saúde;

O vereador Leandro Félix (MDB) foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra e agradeceu a equipe da Secretaria Obras do município, que atendeu solicitação do seu gabinete, na reposição de lâmpadas da Rua da Paz, com a substituição por lâmpadas de Led, no distrito de Baixa do meio;

O vereador Miranda Júnior (MDB) foi o terceiro parlamentar e esclareceu que não pleiteou assumir a liderança do governo na Câmara, ressaltando seu tempo de atuação como parlamentar na Casa. O parlamentar citou alguns assuntos relacionados a política do município, elencando acontecimentos, citando também o ex-prefeito Adriano Diógenes e fazendo menção a um trecho da fala do vereador Gustavo Santiago (SDD);

O vereador Tiago de Berg (SDD) foi o quarto parlamentar a fazer uso da palavra e aproveitou o tempo para agradecer a gestão pelos reparos na UPA de Baixa do Meio. Na sua fala, o vereador citou ainda ações do município na agricultura familiar e concluiu, destacando a atuação do governo municipal na saúde animal, favorecendo pequenos produtores e criadores de animais;

O vereador Carlos Câmara (MDB) foi o quinto parlamentar a fazer uso da palavra e externou a sua preocupação com a aprovação do PL 18/2022, que traz perdas para o município na arrecadação do ICMS, comprometendo investimentos, principalmente na saúde, educação e no social.

Carlos ainda citou o prêmio que Guamaré recebeu, o Selo Cidade Limpa, além da parceria estabelecida com o Sebrae para o desenvolvimento de políticas públicas. O vereador também lembrou da liderança do ex-prefeito Hélio Willamy;

Antes de encerrar a sessão, o vereador-presidente Eudes Miranda (MDB) informou falou que na manhã da terça-feira (21) teve uma reunião virtual com o Promotor de justiça da Comarca de Macau, Dr. Mac Lennon. O parlamentar elogiou a postura do Promotor em relação ao atendimento recebido e ressaltou a importância da transparência nos atos do Poder Legislativo;

Em seguida, o Presidente Eudes encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima sessão, terça-feira, dia 28 de junho. Fonte: Blog Celso Amâncio.