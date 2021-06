Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária desta terça-feira (22)

O vereador presidente, Diego de Lisete (MDB) abriu os trabalhos legislativos da Sessão Ordinária desta terça-feira (22), cumprimentando os presentes e logo em seguida, solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, colocando em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes.

A redatora de ata leu o expediente do dia, fazendo menção ao Projeto de Lei n° 10/2021 – que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de autoria do Vereador Diego de Lisete.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) foi o primeiro a usar da palavra na tribuna. O parlamentar falou do encontro que teve com o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), oportunidade em que se inteirou de vários assuntos relacionados ao município e ainda rendeu elogios ao Secretário de Infraestrutura do município, Arthur Teixeira, destacando a atenção recebida, diante das demandas apresentadas.

Vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), colocou em discussão o requerimento de Moção de apoio n° 01/2021 – ao projeto de lei 2564/2020, que altera a lei 7498/1986, que pretende instituir o piso salarial nacional e a carga horária de enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, de autoria da vereadora Eliane Guedes.

Após solicitação da vereadora Elaine Guedes (MDB) para incluir na pauta os projetos de Lei, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) atendeu a solicitação, colocando em votação os projetos de Lei 07/2021 e 08/2021, sendo aprovados à unanimidade pelos vereadores presentes.

O vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), solicitou que o vereador Leandro Félix (MDB) assumisse à presidência, para que o mesmo pudesse fazer uso da palavra para pedir aos colegas vereadores o voto favorável ao seu projeto de Lei 07/2021, que solicita ao Executivo estágio remunerado.

O presidente da casa agradeceu aos relatores das comissões pelos pareceres favoráveis. O parlamentar justificou que seu projeto de Lei beneficiará os estudantes do município, universitários e de nível técnico, sendo o projeto aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

O vereador Diego de Lisete (MDB), reassumiu a presidência e colocou em discussão o Projeto de lei n° 08/2021 – que dispõe sobre a denominação da Praça Poliesportiva de Lagoa Seca Silvio da Costa Valentim, de autoria da Vereadora Eliane Guedes.

A vereadora Eliane Guedes (MDB), fez uma breve leitura da história do Senhor Silvinho, enviada através de uma carta por sua irmã. Falou dos relevantes serviços do mesmo ao município e da sua trajetória no esporte.

O vereador Manú (MDB) pediu a palavra e na oportunidade parabenizou a vereadora Eliane Guedes (MDB) pelo projeto de Lei.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade), pediu a palavra, parabenizou a vereadora Eliane Guedes (MDB), votando favorável ao seu requerimento.

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu a palavra, e na oportunidade falou da justa homenagem da iniciativa da vereadora Eliane Guedes (MDB), votando favorável ao requerimento.

O vereador Dedezinho (MDB) pediu a palavra e parabenizou a vereadora Eliane Guedes pelo seu requerimento.

O vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) colocou para aprovação o requerimento-projeto de Lei da vereadora Eliane Guedes (MDB), sendo aprovado por unanimidade dos vereadores.

O requerimento da vereadora Elaine Guedes (MDB), Moção de Apoio aos profissionais da enfermagem, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos vereadores.

Sem vereadores inscritos para o uso da palavra nas considerações finais, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), usou da palavra para agradecer ao diretor da Escola da Assembleia Legislativa do RN e a presidente da UVERN pela visita dos dois ao município, anunciando que no mês de agosto acontecerá um encontro de vereadores do RN em Guamaré, ressaltando que o evento ocorrerá observando todos os protocolos de segurança sanitária e prevenção à Covid-19. Fotos: Alexandre Barbosa-Assecom-CMG