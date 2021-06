Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária desta terça-feira, dia 15

Após abrir os trabalhos legislativos e a leitura da ata da sessão anterior, com a consequente aprovação, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) facultou a palavra aos vereadores no tempo regimental.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) foi o primeiro a usar a tribuna e iniciou a sua fala relatando que nos últimos dias estava sendo procurado pela população, com algumas reivindicações acerca dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, especificamente no distrito de Baixa do Meio, alegando que procurou o responsável pela pasta no distrito, mas não teve êxito.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) foi o segundo a falar, de início, concedeu aparte ao vereador Dedezinho (MDB), que esclareceu alguns pontos referentes a alguns equipamentos da Secretaria de Obras, além de esclarecimentos sobre o diesel da pasta. Voltando a sua fala, Gustavo Santiago falou do episódio da sua visita a ETE, debatido na sessão anterior.

O vereador-líder do Governo, Edinor Melo (MDB) foi o terceiro a fazer uso da tribuna. O parlamentar falou da união do grupo político ao qual faz parte. O vereador abordou a instalação do Polo Cloroquímico em Guamaré, destacando investimentos financeiros da iniciativa privada.

O presidente da Casa leu a Ordem do Dia, colocando em discussão o requerimento n° 069/2021, de autoria do vereador Carlos Câmara (MDB), que solicitava ao chefe do Executivo Municipal, através do setor competente que fosse dada a continuidade na ciclovia de Salina da Cruz até Guamaré, usando para faixa da ciclovia o calçadão já existente.

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu aparte para falar sobre o requerimento de sua autoria. O parlamentar falou da importância do seu requerimento, que beneficiará os ciclistas, oferecendo mais segurança.

O vereador-presidente Diego Miranda (MDB) parabenizou o vereador Carlos Câmara (MDB) pelo requerimento, colocando em votação. O requerimento do foi aprovado por unanimidade dos vencedores.

Em seguida, o presidente da Casa colocou em discussão o requerimento do vereador Tiago de Berg (Solidariedade), sob o n° 070/2021 – requerendo que sejam identificados todos os pedreiros da Prefeitura Municipal de Guamaré.

O vereador autor do requerimento, Tiago de Berg (Solidariedade) pediu aparte para discutir o requerimento. Em sua fala, o vereador pediu o apoio dos colegas para aprovação do requerimento. O parlamentar ainda falou do objetivo do requerimento.

Em seguida, o vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) pediu aparte e declarou antecipadamente seu voto favorável. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vencedores.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) formulou e apresentou Requerimento de Urgência solicitando a convocação do Secretário de Obras para ir a Casa prestar esclarecimentos sobre assuntos da sua pasta, abordados durante a sessão. O parlamentar se baseou no Regimento da Casa para apresentar o requerimento de urgência.

O vereador-presidente, Diego Miranda (MDB) submeteu o Requerimento de Urgência do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) para discussão e votação para ser incluído na pauta do dia.

O vereador Edinor Melo (MDB) pediu aparte para discutir o requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) e declarou voto favorável para o requerimento ser incluído na pauta da Ordem do Dia.

O requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) foi aprovado por unanimidade para entrar na pauta da Ordem do Dia.

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu aparte e já declarou voto contra o requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade). O parlamentar sugeriu que o Secretário fosse convidado para ir a Comissão de Justiça, Redação e Fiscalização para esclarecer, ao invés de ser convocado.

O vereador Edinor Melo (MDB) declarou que acompanha o voto do vereador Miranda Júnior (MDB), que é contra a convocação do Secretário de Infraestrutura.

O vereador Carlos Câmara (MDB) elogiou o Secretário de Infraestrutura, Arthur Teixeira pela sua competência e votou contra a convocação do Secretário.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) pediu aparte e votou contra a convocação do Secretário de Infraestrutura.

O vereador Dedezinho (MDB) pediu aparte e declarou voto contrário à convocação do Secretário de Infraestrutura.

O vereador autor do requerimento, Gustavo Santiago (Solidariedade) pediu aparte e justificou novamente o seu pedido.

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu aparte e falou das justificativas do seu voto contrário e rebateu algumas talas do autor do requerimento.

A vereadora Eliane Guedes (MDB) pediu aparte e falou do assunto em debate, sobre a convocação do Secretário de Infraestrutura.

O vereador Leandro Félix (MDB), pediu aparte e falou da convocação do Secretário de Infraestrutura, declarando voto contrário.

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu novamente aparte e falou da importância do respeito aos pares sobre uma declaração ofensiva do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade).

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) pediu novamente aparte e falou da importância da convocação e mudou a convocação do Secretário titular da paste de Infraestrutura para o Secretário-adjunto.

O vereador-presidente Diego Miranda (MDB) colocou em discussão a mudança do requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade).

O vereador Edinor Melo (MDB) pediu aparte novamente e disse que votava contra a convocação do Secretário-adjunto.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) pediu aparte novamente e pediu para alterar a convocação para o Secretário-adjunto.

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu aparte para manifestar o voto contrário para convocação do Secretário-adjunto.

O vereador Tiago de Berg (Solidariedade) pediu aparte e disse ser favorável a convocação do Secretário-adjunto de Obras.

O vereador Daniel do Sub (Solidariedade) pediu aparte e disse ser favorável ao requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade).

O vereador Edinor Melo (MDB) recomendou aos vereadores de situação a votação contrária ao requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade). O Vereador Dedezinho (MDB) manteve seu voto contrário.

O vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) falou das convocações dos Secretários municipais que já foram a Casa e relatou a ausência do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) nas reuniões com a presença dos titulares das pastas do município.

O vereador Diego de Lisete (MDB) disse que era contra a convocação e a favor do convite. O requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) foi reprovado por 7 a 4.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) solicitou aparte, para pedir que fosse convidado para estar presente no dia do comparecimento do Secretário-adjunto de Obras na Casa, a convite da Comissão de Justiça, Redação e Fiscalização.

A vereadora Eliane Guedes (MDB) pediu a palavra nas considerações finais e falou da ação do seu gabinete, que colocou a disposição da população um número de contato no WhatsApp para atender reivindicações e outras demandas.

Eliane falou do apoio aos profissionais da enfermagem, inclusive sugeriu que fosse enviada ao Senado uma Moção de Apoio a essa classe trabalhadora, em virtude da PL 2.564/2020.

O vereador Manú (MDB) usou dos seis minutos nas considerações finais para explicar que, votou a favor do requerimento do vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) pela preocupação ao que foi exposto pelo vereador Tiago de Berg (Solidariedade).

O parlamentar ainda esclareceu alguns pontos sobre os equipamentos (máquinas) que prestam serviços ao município, entre outras demandas discutidas durante a sessão.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) usou da palavra nas considerações finais, para elogiar a iniciativa da vereadora Eliane Guedes (MDB), em abrir um canal de comunicação entre o seu mandato e o povo. O parlamentar ainda falou da situação dos agricultores do município, que merecem total apoio.

O vereador Edinor Melo (MDB) pediu a palavra nas considerações finais dos seis minutos para debater assuntos relacionados à política.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) agradeceu aos colegas vereadores que estiveram presentes pela manhã na entrega das primeiras RGs, emitidas pela Câmara de Guamaré em parceria com o ITEP/RN e na oportunidade anunciou que, após sua visita ao órgão em Natal, a Câmara passará a emitir 30 cédulas por semana.

O parlamentar também ainda elogiou o trabalho da Secretária de Meio Ambiente, e destacou sua preocupação com a mata nativa, que aparentemente está morrendo. Após a sua fala, a sessão foi encerrada. Fotos: Alexandre Barbosa(Assecom-CMG).