Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária dia 10 de Agosto de 2021

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) abriu Sessão Ordinária, desta terça-feira, (10), cumprimentando seus pares e o público presente. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse o registro dos vereadores presentes.

Após o registro dos vereadores presentes, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) solicitou que a redatora de ata, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após leitura da ata da sessão anterior, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), colocou a ata em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores, com ressalvas do vereador Carlos Câmara.

No Expediente do Dia, constou o Projeto de Emenda n° 003/2021 à resolução 002/2018, que dispõe sobre a modificação do anexo único, parte integrante da Resolução 002/2018 e dá outras providências, de autoria da Presidência da Câmara Municipal de Guamaré/RN.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) abriu o tempo regimental dos vereadores para o uso da palavra na tribuna, sendo o vereador-Líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB), único inscrito.

O vereador Edinor Albuquerque (MDB) iniciou sua fala cumprimentando os colegas vereadores e todos os presentes. O parlamentar falou da importância da realização da 1ª Jornada Potiguar de Educação Parlamentar, que aconteceu na última sexta-feira (06), em Guamaré, enaltecendo a organização do evento, registrando a visibilidade que o município ganhou com o evento.

Edinor Albuquerque (MDB) ainda falou da reunião que participou no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado (DER), onde tratou dos problemas da RN 401 (estrada de Guamaré), anunciando que na próxima terça-feira (17) acontecerá na governadoria, em Natal, uma audiência com a governadora do Estado, que receberá os vereadores e o prefeito do município, para discutir além da problemática da BR 401, outros assuntos de interesse da população.

O líder do governo também parabenizou o trabalho da Secretária de Assistência Social do município pelas conquistas na área social, inclusive do prêmio Comenda Padre Sabino Gentielle, colocando em destaque a política pública de assistência social do município.

Em seguida, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) fez a leitura da Ordem do Dia, que consta o Requerimento n° 075/2021, que requer que seja enviado a secretaria competente, para que seja feito a manutenção do calçadão que liga Guamaré a Salina da Cruz, mais precisamente, do ponto em frente a Guarda Municipal, até o posto BR de Salina da Cruz, usado para a prática de caminhada, de autoria do vereador Manú de Nascimento.

Após leitura da Ordem do Dia, o Requerimento 075/2021 de autoria do vereador Manú Nascimento (MDB), foi colocado em discussão, sendo o vereador autor da matéria o primeiro a discutir o requerimento de sua autoria, ressaltando a importância e pedindo aos nobres colegas vereadores a aprovação do requerimento.

Os vereadores Leandro Félix (MDB), Carlos Câmara (MDB) e Dedezinho (MDB), discutiram e elogiaram o requerimento, antecipando votos favoráveis.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) colocou em votação o Requerimento 075/2021, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.

Comunicações Parlamentares

O vereador Leandro Félix (MDB) usou dos seis minutos para destacar a iniciativa do vereador-Líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB) pela iniciativa da realização da Jornada Potiguar de Educação Parlamentar e todos os envolvidos no evento. O parlamentar ainda falou de uma palestra realizada no evento, que foi importante para o atual momento parlamentar.

Ainda no seu tempo regimental, o vereador Leandro elogiou a estrutura do Centro do Convenções do município, destacando em seguida, a visita que os vereadores fizeram ao deputado estadual José Dias, em Natal, onde na oportunidade solicitaram recursos para o município, através de emendas parlamentares e também receberam a notícia da liberação de emendas do mandato do parlamentar para Guamaré.

O vereador Manú (MDB) usou dos seis minutos, para destacar que o deputado estadual José Dias deixou as portas do seu gabinete abertas para o município de Guamaré.

O vereador-Líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB) usou dos seis minutos e falou de alguns assuntos relacionados ao município, destacando recursos que foram destinados ao município por deputados, a exemplo do deputado federal, Walter Alves (MDB).

O vereador Dedezinho (MDB) usou dos seis minutos e abordou o discurso do vereador Edinor Albuquerque (MDB), ressaltando a importância dos recursos enviados pelo deputado estadual José Dias e pelo Ministro Rogério Marinho, na época, pleiteados pelo então prefeito Adriano Diógenes. O parlamentar ainda parabenizou o vereador Edinor Albuquerque (MDB) pela organização da Jornada Parlamentar, ocorrida na última sexta-feira no município.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) usou dos seis minutos e registrou o falecimento da senhora, Dona Neném, destacando sua história de vida e luta ao longo lado do marido, Toinho do Amaro e familiares.

O vereador ainda sugeriu que a Casa Legislativa enviasse uma Moção de Pesar aos familiares. A sugestão do vereador Gustavo Santiago foi prontamente atendida pelo vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB).

O vereador Carlos Câmara (MDB) usou dos seis minutos, para se solidarizar com a família de Dona Neném pela sua inesperada partida.

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB), ressaltou que a Câmara irá enviar Moção de Pesar para os familiares de Dona Neném. O parlamentar ainda destacou a realização da Jornada Potiguar de Educação Parlamentar, parabenizando o vereador Edinor Albuquerque (MDB) e agradecendo o apoio recebido pelo prefeito de Eudes Miranda.

O presidente da casa ainda falou da visita que fez ao deputado estadual José Dias e da importância das emendas destinadas pelos parlamentares ao município de Guamaré. O vereador destacou que irá participar do encontro com a governadora, na próxima terça-feira, 17, comunicando que em razão desta agenda administrativa com a presença dos vereadores, a sessão ordinária será transferida para às 10 horas da manhã. Fonte: Asscom/CMG – Fotos Alexandre Barbosa.