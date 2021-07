Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária dia 29 de junho de 2021

O vereador-presidente da Câmara, Diego de Lisete (MDB) abriu os trabalhos legislativos na terça-feira, 29 de junho, convocando a vereadora Eliane Guedes (MDB) para assumir a Mesa e o vereador Carlos Câmara (MDB) para fazer a leitura dos vereadores presentes. Em seguida, o vereador-presidente da Casa, solicitou que a redatora de Ata fizesse a leitura da Ata da última sessão.

Após leitura da Ata da Sessão anterior, o vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) colocou em votação a Ata da Sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade, facultando em seguida a palavra aos vereadores no tempo regimental, não sendo registrado nenhum vereador inscrito.

O vereador-presidente Diego de Lisete (MDB) prosseguiu a sessão com a leitura da Ordem do Dia. Não constando nenhum requerimento ou projeto de lei, o presidente informou que recebeu das Comissões a LDO, referente ao ano de 2022, e em seguida colocou em votação para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse colocada na Ordem do Dia.

A LDO entrou na Ordem do Dia, após aprovação pela unanimidade dos vereadores. O vereador-presidente da Câmara, Diego de Lisete (MDB) fez a leitura do Projeto de Lei 06/2021 – que dispõe da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Guamaré para o ano de 2022. Em seguida, o vereador-presidente colocou o projeto em discussão.

O vereador-líder do Governo, Edinor Albuquerque (MDB) foi o primeiro parlamentar a discutir e esclareceu alguns pontos sobre a LDO para o ano de 2022, solicitando aos colegas vereadores que votassem favorável ao projeto de Lei 06/2021.

O vereador Carlos Câmara (MDB) se manifestou favorável ao projeto de Lei 06/2021. Como relator da LDO 2022, o vereador Manú (MDB), manifestou voto favorável ao referido projeto de lei.

O vereador Miranda Júnior (MDB) também manifestou voto favorável ao referido projeto de lei. Não mais havendo nenhum vereador a fazer uso da palavra, o vereador-presidente Diego de Lisete (MDB), colocou em votação o projeto de Lei 06/2021, sendo aprovado à unanimidade.

Em seguida, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), facultou a palavra aos vereadores nas comunicações parlamentares por 6 minutos.

O vereador Dedezinho (MDB) foi o primeiro parlamentar a fazer o uso da palavra e na oportunidade fez um breve balanço dos trabalhos legislativos nos seis primeiros meses da atual legislatura.

O vereador Carlos Câmara (MDB) usou da palavra e se congratulou com o vereador Dedezinho (MDB) pelas suas palavras. O vereador falou que estará à disposição de toda população, mesmo em recesso parlamentar.

O vereador-presidente da Câmara, Diego de Lisete (MDB) falou sobre o recesso parlamentar, destacando que o trabalho dos vereadores não param neste período, principalmente a atuação da presidência.

O presidente da casa destacou o trabalho de todos os vereadores ao longo desses seis primeiros meses da atual legislatura, considerando importante para aprovação de requerimentos e projetos de lei em prol da população guamareense.

O vereador-presidente da Câmara, Diego de Lisete (MDB) encerrou a Sessão, convocando todos para à próxima sessão, após o recesso parlamentar, em 03 de agosto. Fotos: Alexandre Barbosa (Assecom-CMG).