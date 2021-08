Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária do dia 03 de Julho de 2021

O vereador-presidente da Casa, Diego de Lisete (MDB) abriu a sessão cumprimentando seus pares e o público presente. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse o registro dos vereadores presentes.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), solicitou a redatora de ata que fizesse a leitura da ata da sessão extraordinária, realizada em 29 de julho. A ata foi colocada em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes.

A seguir, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) solicitou a redatora de ata a leitura da Ordem do Dia, onde constava a resposta do processo 257/2021 – que solicitava, após ouvida a mesa, informações do setor competente, referente ao funcionamento da estação de tratamento de esgoto (ETE) municipal. A redatora de ata fez a leitura do ofício do executivo expondo esclarecimentos da funcionalidade da ETE.

No tempo regimental, o vereador Gustavo Santiago (Solidariedade), foi o primeiro a fazer uso da tribuna. O parlamentar iniciou a sua fala, destacando o retorno dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar e lembrou o “Dia dos Pais”, comemorado no próximo domingo.

O vereador Gustavo também abordou alguns assuntos discutidos nas sessões anteriores. Falou ainda do convênio entre a prefeitura de Guamaré e a APAC, reforçando o seu posicionamento contrário.

O vereador Carlos Câmara (MDB), foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra na tribuna. O vereador se referiu a alguns trechos do discurso do colega, que usou a tribuna anteriormente. O parlamentar falou dos inúmeros benefícios e conquistas do município nos últimos anos.

Ainda em sua fala, o vereador Carlos Câmara citou o convênio entre a prefeitura e a APAC, ressaltando a importância do mesmo.

O vereador Edinor Albuquerque (MDB), baseado no regimento interno da Casa, solicitou o tempo restante para fazer uso da palavra, onde inicialmente abordou o orçamento do convênio entre a prefeitura e a APAC.

O vereador fez algumas observações importantes e destacou requerimentos e projetos em favor do povo aprovados na casa legislativa.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), passou a Ordem do Dia, constando o Requerimento n° 072/2021, para que se envie ao chefe do Executivo Municipal, a solicitação para um novo convênio com os Correios no distrito de Salina da Cruz. Matéria de autoria da vereadora Eliane Guedes.

Na discussão da matéria, a vereadora Eliane Guedes (MDB), falou da importância dos Correios para os moradores do distrito de Salina da Cruz, pedindo aos colegas o voto favorável. Após a discussão, o requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Em seguida, entrou em pauta o requerimento n° 073/2021 – com a solicitação para que se envie a secretaria competente o pedido de providências de manutenção ou restauração das paradas de ônibus. A matéria de autoria da vereadora Eliane Guedes foi colocada em discussão.

Na sua justificativa, a vereadora Eliane Guedes (MDB), falou da importância do requerimento e pediu aos colegas o apoio para aprovação. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado à unanimidade dos vereadores presentes.

Nas comunicações parlamentares, o vereador Carlos Câmara (MDB) foi o primeiro a falar e faz a leitura do requerimento de nº 008/2021, direcionado a Mesa Diretora, com a minuta do projeto de resolução que institui o código de ética e decoro parlamentar da referida casa.

O vereador-Líder do governo, Edinor Albuquerque (MDB) faz o uso da palavra nas comunicações finais, destacando a importância da participação dos vereadores na 1ª Jornada Potiguar de Educação Parlamentar, que terá início na próxima sexta-feira, 06, no município.

O vereador Gustavo Santiago (Solidariedade) fez uso da palavra nas comunicações finais e fez alguns esclarecimentos. A vereadora Elaine Guedes (MDB) também fez uso da palavra e falou de alguns assuntos acerca da referida sessão, onde lamentou algumas atitudes dos colegas parlamentares.

O vereador Daniel do Sub (Solidariedade) também fez uso da palavra, onde abordou alguns assuntos relacionados a sessão, falando também do polêmico convênio entre a Prefeitura de Guamaré e APAC.

Antes de encerrar à sessão, o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB), fez um balanço dos serviços prestados à população na emissão dos RGs, entre outras ações do legislativo, deixando alguns esclarecimentos e aproveitando para parabeniza os pais pelo seu dia, no próximo domingo.

Não havendo mais nenhum vereador para falar, a sessão foi encerrada e o vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) convoca todos para à próxima sessão, na terça-feira, dia 10. Fotos: Alexandre Barbosa (Assecom-CMG)