Câmara Municipal: Resenha da sessão ordinária do dia 08 de junho de 2021

O Vereador Gustavo Santiago (SD) foi o primeiro a usar a tribuna da casa, onde falou da problemática dos questionamentos em torno do funcionamento da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do município de Guamaré, sugerindo a necessidade de um relatório técnico e detalhado sobre o funcionamento da unidade.

O vereador Carlos Câmara (MDB) iniciou seu pronunciamento, destacando a solenidade de abertura da Semana Pedagógica, realizada pela Secretaria Municipal de Educação. O vereador lembrou que o ano letivo de 2021 será bem diferente, neste momento de pandemia.

O parlamentar destacou ainda os cuidados e protocolos de segurança sanitária e de prevenção ao Covid-19, parabenizou o prefeito Eudes Miranda pelos investimentos na área de Educação do município.

Sobre a problemática da ETE, o vereador Carlos Câmara falou da má fé do denunciante, que não merecia credibilidade, devido o mesmo ter manipulado a situação. O vereador destacou a visita que fez a ETE, juntamente com os colegas vereadores, acompanhados de uma engenheira, que mostrou todo o funcionamento da unidade.

A vereadora Eliane Guedes (MDB) iniciou sua fala destacando a abertura da Jornada Pedagógica e manifestou sua felicidade em saber que os professores serão vacinados contra o Covid-19. A parlamentar também falou da palestra promovida pela Secretaria de Educação do município com a professora Cláudia Santa Rosa, por ocasião da abertura da Semana Pedagógica.

Líder do Governo, o vereador Edinor Melo (MDB), iniciou sua fala destacando à volta às aulas do município no próximo dia 14 de junho. Entre outras pautas importantes e de interesse público, o parlamentar abordou a polêmica envolvendo a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.

O vereador Dedezinho (MDB) pediu aparte e falou da visita que os vereadores fizeram a ETE, no mês passado, onde constataram que o denunciante (ex-servidor) atestou a época o pleno funcionamento correto da unidade.

Dedezinho falou também da recente visita dos vereadores a ETE (terça-feira, 08), onde afirmou que a engenheira que acompanhou os vereadores falou da sabotagem, naquele momento que causou a denúncia.

O vereador-presidente, Diego de Lisete (MDB) colocou em discussão o Requerimento de sua autoria, N° 067/2021, que solicitava da Mesa Diretora para que pedisse ao prefeito municipal, através da Procuradoria do Município, que seja enviado a Casa Legislativa, o Projeto de Lei que instituindo o estágio remunerado no âmbito do município.

Na sua argumentação, o vereador Diego de Lisete (MDB), falou da importância do Estágio Remunerado para quem está iniciando sua vida profissional e para os estudantes universitários do município.

Os vereadores Carlos Câmara (MDB), Eliane Guedes (MDB), Tiago de Berg (SD), Manú (MDB), Miranda Júnior (MDB), Gustavo Santiago (SD), Dedezinho (MDB) e Daniel do Sub (SD), pediram aparte para parabenizar o presidente da casa requerimento, votando favorável. O requerimento foi colocado para votação e aprovado por unanimidade dos vereadores.

Nas comunicações parlamentares, o vereador Miranda Júnior (MDB) falou da Semana Pedagógica, se referindo a bem sucedida palestra ministrada pela professora Cláudia Santa Rosa. O parlamentar destacou ainda os poços que abastecem o município e os investimentos na área hídrica, como também em saneamento.

A vereadora Eliane Guedes (MDB) falou da visita a Unidade de Tratamento de Esgoto – ETE, destacando o processo realizado para o tratamento dos dejetos. A parlamentar falou ainda que a engenheira responsável pela unidade de tratamento de efluentes, afirmou o compromisso com o meio ambiente, observando a vida ao redor da unidade, inclusive o manguesal. Com a parte de outros vereadores, a parlamentar pediu que o suposto crime cometido pelo ex-funcionário da ETE seja apurado e que o mesmo seja punido, caso seja culpado.

O vereador Tiago de Berg (SD) falou do início do projeto esportivo que leva o seu nome, no último domingo, onde ele reuniu aproximadamente 100 jovens do município. O parlamentar falou da sua participação na abertura da Semana Pedagógica e elogiou a palestra ministrada pela professora Cláudia Santa Rosa. O vereador ainda falou da visita que fez a ETE, juntamente com os colegas parlamentares.

Entre outros assuntos importantes, o vereador Daniel do Sub (SD), falou da Guarda Municipal, lembrando que os GMs agora possuem porte de arma e fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.

O vereador Diego de Lisete (MDB) falou do início do convênio da Câmara Municipal com o ITEP e a FECAM, que possibilitou a emissão de cédulas de identidade pela casa legislativa. O vereador destacou a alta demanda pelo serviço, informando que irá procurar o ITEP para aumentar o número das carteiras de identidade. Fotos: Alexandre Barbosa-Assecom/CMG.

(Visited 5 times, 5 visits today)