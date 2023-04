A Câmara Municipal de Guamaré realizará nesta segunda-feira (24), ás 08 horas sessão extraordinária, para discursão e deliberação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal, a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERRAL, com ou sem garantia da UNIÃO e dá outras providências.

A sessão será transmitida através das redes sociais da câmara municipal, e da imprensa local ao VIVO às 08h.