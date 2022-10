Câmara Municipal: Sessão Ordinária desta terça-feira, 25

O vereador e vice-presidente Diego de Lisete (MDB), na ausência do vereador-presidente Eudes Miranda (MDB), abriu a sessão e solicitou que o primeiro secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes, comunicando que iria aguardar no tempo regimental, a presença de mais um vereador para dar quórum e iniciar à sessão.

O vereador Leandro Félix (MDB), primeiro secretário pede a palavra e comunica a chegada do vereador Gustavo Santiago (SDD);

Havendo quórum, o vereador Diego de Lisete abriu a sessão e seguiu com os trabalhos legislativos;

O vereador Diego de Lisete passa a palavra para a redatora de ata para a leitura da ata da sessão anterior;

Expediente

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária, do último dia 18 de outubro de 2022.

O vereador-presidente Eudes Miranda (MDB) assumiu os trabalhos legislativos;

A redatora de atas faz a leitura da ata da sessão anterior e a ata é colocada em votação, sendo aprovada à unanimidade dos vereadores presentes;

O vereador-presidente passou a palavra para redatora de ata;

A redatora de ata leu Projeto de Lei enviado pelo Poder Executivo;

O vereador-presidente comunicou que, o Projeto de Lei enviado pelo Executivo, lido pela redatora de ata, tratava-se de auxílio financeiro para comerciantes do terminal rodoviário, em virtude do prédio está passando por reformas em sua estrutura física, sendo um amparo social para os mesmos;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos, abrindo tempo regimental para uso da palavra na tribuna;

O vereador Diego de Lisete foi o primeiro parlamentar a fazer uso da palavra e falou das eleições do segundo turno, que serão realizadas no próximo domingo, dia 30. Diego ainda lembrou a época da ditadura militar, relembrando a morte de um jornalista, durante este período e ao final declarou voto no candidato Lula para presidente;

O vereador Gustavo Santiago foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra e voltou a abordar na tribuna a temática do Cartão Renda Cidadã, relatado na sessão anterior, afirmando que ainda aguardava posicionamento do executivo. O parlamentar também citou o programa do Restaurante Popular, ao falar da dificuldade de alguns usuários para ter acesso às refeições e concluiu sua fala, abordando o problema relacionado ao programa Bolsa Universitária, que está com atraso no repasse por parte da gestão;

O vereador Diego de Lisete pediu a palavra e falou que recebeu a informação do secretário de finanças do município, informando que o repasse seria feito essa semana, ainda referente ao mês de outubro;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Ordem do Dia

REQUERIMENTO N°006/2022 – Requer por meio do setor competente que seja realizada a manutenção e adequação as regras oficiais do campo de Beach Soccer no campo localizado no Vila Maria, de autoria do vereador Gustavo Santiago.

O vereador-presidente solicitou que o vereador propositor fizesse a defesa do requerimento;

O vereador Gustavo Santiago iniciou suas palavras cumprimentando os presentes, e justificou o seu requerimento, pedindo aos colegas vereadores a aprovação do mesmo;

O requerimento é colocado em discussão;

O vereador-líder do governo, Carlos Câmara pediu para discutir e comentou sobre o requerimento, antecipando o voto favorável;

O vereador Tiago de Berg (SDD) pediu para discutir, fez algumas ponderações e antecipou o voto favorável;

O requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado à unanimidade dos vereadores presentes;

Comunicações Parlamentares

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para comunicações parlamentares;

O vereador Edinor de Albuquerque (MDB) foi o primeiro parlamentar a fazer uso da palavra e iniciou parabenizando o distrito de Baixa do Meio pela passagem dos 87 anos de fundação, citando filhos ilustres daquela comunidade;

O vereador Tiago de Berg foi o segundo parlamentar a fazer uso da palavra e também parabenizou o distrito de Baixa do Meio pela passagem dos seus 87 anos de criação, onde reside com sua família;

O vereador Diego de Lisete foi o terceiro parlamentar a fazer uso da palavra e parabenizou o distrito deº Baixa do Meio pela passagem dos seus 87 anos de criação;

Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, o vereador-presidente fez uso da palavra, parabenizou o distrito de Baixa do Meio pela passagem dos 87 anos de criação e encerrou a sessão convocando os vereadores para a próxima sessão, na terça-feira, dia 1º de novembro.

