Câmara volta do Recesso com a leitura da mensagem anual do Executivo

Na manhã dessa quinta-feira, 20, a Câmara Municipal de Guamaré deu início aos trabalhos legislativos de 2020, com uma sessão especial. Na solenidade estavam presentes oito dos nove vereadores, o Prefeito Adriano Diógenes, a vice-prefeita Iracema Morais, secretários, lideranças políticas, representantes da polícia militar, servidores públicos e a sociedade civil.

Como previsto na Lei Orgânica e no artigo 3º do Regimento Interno, o Prefeito Adriano Diógenes realizou a leitura da mensagem anual do Poder Executivo e fez um apanhado sobre as realizações da gestão municipal no último ano de 2019. O prefeito destacou, entre outras ações, a marca do projeto Prefeitura nas Comunidades, a atuação da prefeitura no desenvolvimento rural e o índice zero de homicídio, alcançado pelo município no último ano.

Adriano Diógenes aproveitou a ocasião para anunciar novas obras para este ano de 2020 e pediu o apoio dos vereadores para enfrentar o momento de crise que vive o município com a desaceleração dos investimentos da Petrobras, um fator considerado preocupante, que poderá comprometer nos próximos cinco anos o funcionamento da máquina pública, caso não haja uma reação contrária.

Presidente da Casa, o vereador Eudes Miranda conduziu os trabalhos e afirmou que o Poder Legislativo está disposto a colaborar ainda mais com o Poder Executivo, na busca de alternativas que tragam emprego e renda para o município. Eudes lembrou que em dezembro passado, a Câmara Municipal devolveu R$ 5 milhões à prefeitura, resultado de medidas austeras e de economicidade na sua gestão.

(Visited 14 times, 14 visits today)

Prefeitura de Guamaré promove Carnaval para família Carnaval com dinheiro no Bolso! Prefeitura de Guamaré efetua pagamento de Servidores