Caminhada com Arthur, Eliane, Hélio, Eudes e Hermano no mercado público de Baixa do Meio nesta sábado, 24

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB), juntamente com sua vice-prefeita Eliane Guedes (MDB), o líder politico Hélio Willamy (MDB), além do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda (MDB), demais vereadores da base do governo, liderança politicas, e a grande militância, estarão neste sábado (24), ao lado do deputado estadual, candidato a reeleição Hermano Morais (PV), numa grande mobilização politica na feira-livre de Baixa do Meio, maior distrito do município.

O evento começa às 7h onde as lideranças politicas juntamente com o deputado Hermano, irão visitar as bancas da feira, quiosques, feirantes, comerciantes, e conversar com o povo, para apresentar a chapa completa dos seus candidatos às eleições deste ano.

Logo após, haverá uma grande carreata pelas as ruas da comunidade. Vista sua camisa verde e vermelha, leve sua bandeira, adesive seu veiculo, para dizer sim aos candidatos de Arthur, Eliane, Hélio e Eudes.

Programação:

Data: Sábado, dia 24 de Setembro de 2022

Local: Feira-livre de Baixa do Meio

Hora: 7 horas – Logo após carreata nas ruas da comunidade