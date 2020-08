Caminhão carregado com botijões de gás se envolve em acidente com moto na BR 406 em Guamaré

Um caminhão carregado de botijões de gás de cozinha se envolveu em acidente com uma motocicleta na BR 406, no final da tarde desta sexta-feira (31), próximo à comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

Equipes de emergências do hospital, polícia militar, Guarda Municipal, e PRF foram acionadas por populares. O trânsito não foi prejudicado.

O acidente

O veículo de carga tombou no canteiro central da pista tentando se livrar de bater numa motocicleta, e acabou perdendo o controle do veículo.

Imagens feitas no local por populares mostram que o compartimento do caminhão foi danificado e vários botijões caíram no chão.

O motorista ficou preso às ferragens, mas foi socorrido e encaminhado ao Hospital Manoel Lucas de Miranda. Ele apresentava escoriações pelo corpo.

Os ocupantes da motocicleta fugiram do local para dentro do matagal, deixando a moto na pista, próximo ao caminhão. Há quem afirme que eles estavam embriagados, mas somente a policia poderá afirmar com precisão.

