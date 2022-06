Caminhão tanque carregado de gasolina cai em buracos, quebra e interdita RN em Guamaré

Um caminhão tanque carregado de gasolina caiu em buracos na RN João Pedro Filho, quebrou e interditou a rodovia que liga Guamaré a Baixa do Meio, na noite desta sexta-feira (03). A carreta com dois eixos de cavalos atravessou a via da RN.

O trecho se encontra neste exato momento interrompido, e devido o veiculo ser pesado corre risco de capotamento. A Guarda Municipal e a Defesa Civil já se encontram no local realizando os procedimentos de praxe, e garantindo a segurança para evitar um dano ambiental.

Todos os órgãos responsáveis já foram informados da ocorrência na RN, através da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Patrimonial do Município.

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, já deslocou um trator e uma retroescavadeira para o local. O motorista se encontra bem, mas indignado com a situação lamentável da estrada.

São buracos, desníveis, faltam de faixa amarela que divide uma pista da outra, falta de iluminação, falta de acostamento e muitos outros problemas que duram décadas sem solução por parte do governo do estado.

Contar os problemas e os danos causados por esta estrada importante via de integração entre a BR 406 e o Município de Guamaré é pedir pra sofrer e ficar indignado como este motorista e tantos outros.

A malha asfáltica está danificada, abandonada, esburacada, quebrando veículos todos os dias, e fazendo até vitimas como já registrada pela imprensa local.

Neste exato momento a RN João Pedro Filho se encontra interditada.