Caminhoneiros bloqueiam estrada pelo o 2º dia consecutivo no país em pelo menos 15 estados

As interdições de rodovias federais e estaduais pelos caminhoneiros entram no segundo dia consecutivo nesta quinta-feira (9).

De acordo com nota mais recente do Ministério da Infraestrutura, conforme dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no início da manhã, ao menos 15 estados registravam interrupções do fluxo de veículos, sejam elas totais ou parciais.

Durante a madrugada, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem, em áudio, para as lideranças dos caminhoneiros a fim de pedir o fim das paralisações.

– “Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia e isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo e, em especial aí, os mais pobres. Então, dá um toque aí nos caras, se for possível, e vamos liberar, tá ok?”, disse.