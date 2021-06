O Dia D da campanha de imunização contra a H1N1, mobilizou as equipes das quatro salas de vacina do município de Guamaré. O público alvo foi todas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, professores e idosos de 60 anos ou mais. A campanha segue registrando uma boa adesão da população.

(Visited 3 times, 3 visits today)