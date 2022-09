Campanha de Lula pede que TSE impeça Bolsonaro de usar imagens de 7 de Setembro

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra Jair Bolsonaro e outras 17 pessoas por suposto abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação nos eventos de 7 de Setembro em Brasília e no Rio de Janeiro.

A coligação pede, liminarmente, que Bolsonaro seja proibido de usar na campanha quaisquer materiais gráficos, fotografias ou vídeos produzidos nos atos de 7 de setembro. Também pede o compartilhamento de provas com outras investigações, assim como a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático dos financiadores.

A ação está com corregedor-geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. A ação apresenta uma série de elementos para demonstrar supostas irregularidades praticadas no ato. “Macular o Dia da Independência e deturpá-lo em comício eleitoral de interesses escusos do candidato”.

A ação cita também uma nota em que o Ministério Público Federal ressaltou a relevância do desfile cívico-militar “e frisou a importância da natureza apartidária das apresentações militares e necessidade de adoção de medidas de prevenção, por parte dos comandos militares, para impedir o desvirtuamento do desfile”.

A CNN procurou a campanha de Bolsonaro e o Planalto, que ainda não se manifestaram. Com informações de CNN Brasil