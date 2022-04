Campanha de vacinação de animais contra febre aftosa começa no dia 1º de maio no RN

A primeira etapa da campanha de imunização de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa no Rio Grande do Norte começa neste domingo (1º). O rebanho potiguar é estimado em cerca de 1 milhão de animais.

Segundo o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado, os produtores têm até o dia 31 de maio para imunizar seus animais, de todas as idades, e até 15 de junho para declarar o rebanho em um dos escritórios dos próprios do órgão, na Emater ou nas secretarias municipais de agricultura. G1