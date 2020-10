Campanha de Zé Antônio e Aladim está na boca do povo em Macau

A cada movimento, a campanha do candidato a prefeito de Macau pelo DEM, José Antônio Menezes ganha forças com o apoio popular e novas adesões. Neste domingo, 4, uma onda verde tomou conta das ruas do bairro do Porto de São Pedro em grande passeata e comício.

Com mais de 40 anos de serviço prestado a Macau, o médico Zé Antônio ao lado do vice-prefeito Rodrigo Aladim (PSDB) tem feito uma campanha limpa e propositiva mostrando que a cidade vai retomar seu crescimento a partir de janeiro de 2021. Sete partidos apoiam a chapa DEM/PSDB, que apresenta mais de 50 nomes na disputa das treze vagas na Câmara Municipal.

