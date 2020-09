Candidata a prefeita pelo DEM em Carnaubais vai fazer campanha sem fogos de artifício

Com a sensibilidade de mãe e mulher, a candidata a prefeita de Carnaubais, Marineide Diniz (DEM) não irá utilizar fogos de artifício que causem barulho durante a campanha eleitoral deste ano. A decisão foi tomada pela própria candidata após ouvir mães de crianças autistas e protetores de animais.

A medida é em respeito aos autistas, mas também as crianças, a pessoa idosa e aos animais que sofrem com o barulho ocasionado pelos fogos de artifício. “Em respeito aos autistas e animais não iremos usar fogos de artifício que façam barulho. E também no nosso governo, em eventos como o São João e outros eventos não iremos usar nenhum tipo de fogos de artifício que causa barulho”, declarou Marineide.

Respeito a causa animal

“Temos que respeitar as causas, os direitos das pessoas e a saúde dos animais domésticos. Os autistas merecem todo o nosso respeito e vão receber toda a atenção do nosso governo, assim como também os animais, principalmente os animais de rua que precisam de mais cuidados e amor”, declarou o candidata do DEM, que recebeu o apoio do seu companheiro de chapa, Júnior Benevides. (Assessoria).

