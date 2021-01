Candidato a prefeito pelo Psol em 2020 é assassinado dentro de casa em Extremoz

Ex-candidato a prefeito e ex-vereador de Extremoz, na região metropolitana de Natal, Armando Fraga da Silva (Psol), de 54 anos, foi executado a tiros dentro de casa na noite desta segunda-feira (18), segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil.

O crime aconteceu por volta das 23h no distrito de Contendas, próximo à rodovia RN-305. A vítima era mais conhecida como Armando do Povão.

De acordo com a polícia, dois homens armados arrombaram a porta da cozinha e invadiram a casa do ex-candidato, executando ele a tiros no local.

O homem morreu antes de receber socorro. Após o crime, os criminosos fugiram e nenhum suspeito foi preso.

Com a candidatura sub judice, Armando teve 247 votos nas eleições de novembro de 2020, ficando na sétima posição entre os postulantes ao Poder Executivo em Extremoz G1RN

