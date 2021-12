Candidato de Guamaré vence o Mister RN 2021

A escolha do Homem Mais Bonito do Rio Grande do Norte aconteceu ontem na Kozmo Club, em Natal, e quem levou “a melhor” foi o estudante de Educação Física, David Miranda, de 23 anos e 1,90m. “ Estou muito feliz em poder levar esse título para a minha amada cidade, Guamaré. Recebi muito apoio de familiares e amigos, e isso me fortificou. Agora, quero fazer o meu melhor para disputa nacional do Mister Brasil”, falou o Mister Rio Grande do Norte CNB 2021.

David Miranda é o novo Mister Rio Grande do Norte CNB 2021

O concurso contou com a participação de 14 rapazes, cada um representando suas respectivas cidades, e todos ficaram confinados por 3 dias na Paraiso do Brasil, em Touros. Por lá, os candidatos participaram de ensaios fotográficos, festas à fantasia e passeios em torno da cidade de Touros. Eles também conheceram o “badalado” Vila Galé Touros, onde foram recebidos pelo prefeito da cidade, Pedro Filho e comitiva

Para o concurso foi criado um clima de anos 1970 em referência ao lendário Studio 54 onde os candidatos desfilaram com ousadas sungas metalizadas e shorts coloridos da marca M Morena Beachwear. “Resolvemos abolir os ternos e assim deixar os candidatos mais a vontade com looks de verão “, falou o produtor Georgiano Azevedo.

Deivid Festewig passando q faixa para o novo Mister RN CNB 2021

A noite também foi de aclamação para Jefersom Andrade, representante de Macaíba que recebeu a faixa de Mister Atol das Rocas CNB 2021 e também estará na disputa pelo Mister Brasil CNB 2022. Na classificação, além do Mister Guamaré David Mirando como grande vencedor, teve a 2ª colocação para Mateus Cabral ( Natal ) e a 3ª colocação para Daniel Feitosa, de Mossoró. Alisson Nascimento de Parelhas ficou em 4º lugar e João Schiller representante da Praia de Pipa, em 5º lugar.

Top 3 – Daniel Feitosa ( Mossoró ) em 3º lugar, David Miranda ( Guamaré ) Mister RN e Mateus Cabral ( Natal ) em 2º lugar.

Tribuna do Norte.