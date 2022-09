Candidatura à reeleição de Hermano empolga população na feira-livre e caminhada nas ruas de Baixa do Meio

O sol de quase 40 graus não foi obstáculo na manhã deste sábado (24), para uma multidão de gente feliz e empolgada, vestida de verde e vermelho na feira-livre, e nas ruas da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

Ao lado do prefeito Arthur Teixeira, da vice-prefeita Eliane Guedes, do líder politico Hélio Willamy, do presidente da câmara, vereador, Eudes Miranda, dos demais vereadores da base do governo, lideranças politicas, a militância foram em peso dizer SIM a reeleição do deputado estadual, Hermano Morais.

Nas visitas aos quiosques e bancas do mercado público, eram visíveis os apoios espontâneos de comerciantes e populares, que acreditam na chapa do governo e na reeleição d do deputado Hermano Morais de novo ao lado do povo.

Logo após a visita a feira, a militância saiu pelas as ruas da comunidade ao lado de Arthur, Eliane, Hélio e Eudes. Era visível em cada esquina, um sorriso, um sinal de positivo, um abraço apertado, e um aperto de mão, em reconhecimento ao trabalho de Hélio, Arthur e Hermano por Guamaré.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: