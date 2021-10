Candidatura de Arthur Teixeira avança e empolga população na feira-livre de Baixa do Meio

Na manhã ensolarada deste sábado, 09, foi o termômetro da aceitação popular da candidatura de Arthur Teixeira (PSB) à Prefeitura de Guamaré, no Distrito de Baixa do Meio.

Com a presença do prefeito Eudes Miranda, do líder político Hélio Willamy, vereadores da base, a comitiva do MDB e PSB visitaram à feira-livre no Mercado Público, e conversou com a população.

Nas visitas aos Box e bancas do Mercado Público, apoios espontâneos de comerciantes e populares, acreditam que a chapa Arthur e Eliane é a única capaz de assegurar os avanços que o município de Guamaré, e a comunidade de Baixa do Meio já conquistaram na gestão de Hélio, Adriano e Eudes.

“Começamos essa caminhada com muita fé em Deus, ao lado do povo e do nosso líder Hélio, da nossa vice Eliane, dos vereadores e de um grupo amigos e apoiadores que tem serviço prestado a Guamaré, e deseja ver uma cidade cada vez melhor”, destacou Arthur.