Canteiro de Obras: Concluída reforma e ampliação da SEDE da Prefeitura de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, concluiu a reforma e ampliação do Palácio Luiz Virgílio de Brito, sede do executivo municipal. Há muito tempo que o prédio não passava por uma reforma completa.

Toda obra foi feita com recursos próprios do município.

O prefeito Adriano Diógenes (MDB), não tem se furtado em cumprir o seu papel de gestor público em fazer sua parte. No sentido de trabalhar e fazer da cidade com apenas dois anos de mandato um verdadeiro canteiro de obras, gerando emprego e renda as famílias que residem no munícipio.

No próximo dia 31 de dezembro de 2020, o prefeito encerra sua gestão, deixando um legado de trabalho em prol da população. Quem passa na Rua Luiz de Souza Miranda, por exemplo, se depara com um prédio público amplo e moderno, um dos cartões postais da cidade.

Reforma e Ampliação

Foram realizados serviços de reforços estruturais, retiradas de fissuras e infiltrações, pintura externa e interna do prédio, adequação de portas, mudanças em todos os departamentos, gabinete do prefeito, na recepção com nova localização do protocolo.

Também foi feita uma ampla sala para reuniões, assim como, reforma dos banheiros, mudança da calçada no entorno do prédio, que recebeu novo desenho e foi ampliada com acessibilidade, entre outros serviços.

A manutenção predial se fez necessária para manter as condições mínimas e necessárias que garantirão o conforto e segurança dos prédios públicos, e assim evitar contratempo futuro ocasionado pela deterioração e desgaste por uso do mesmo com ação do tempo.

Umas obras já foram entregues, e outras em andamento para o novo prefeito concluir. A sede da prefeitura foi entregue com muito orgulho por Adriano à população, aos servidores, e será entregue ao novo gestor em melhores condições de trabalho, acompanhando o processo de modernização .

