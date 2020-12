Canteiro de Obras: Construção da Oficina Ortopédica está em andamento

A Prefeitura faz, A prefeitura mostra!

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, foi contemplada, pelo Ministério da Saúde, com o recurso para a construção da oficina ortopédica, para aquisição de equipamentos, em que serão produzidas órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, dando suporte ao Serviço de Reabilitação Física, que atende, além de Guamaré, cidades da região salineira e do mato grande.

A obra está em andamento no conjunto Vila Maria, localizada na entrada da cidade, o projeto prevê mais de 400 metros de área construída, onde serão realizadas adaptação, manutenção e confecção de órteses e próteses, reduzindo o número de pacientes com estado agravado por demora na aquisição de seus aparelhos.

É mais uma importante obra que se iniciou no governo do prefeito Adriano Diógenes, uma obra inédita na região e no estado do RN, que vai beneficiar inúmeras pessoas com deficiência, e que será concluída pelo o novo prefeito, tendo em vista que a gestão de Adriano termina no próximo dia 31 de dezembro de 2020, mas deixa uma grande obra em andamento.

O atendimento ofertado na unidade após a conclusão da obra será realizado de forma individualizada e qualificada por uma equipe multiprofissional, de forma a atender às necessidades e especificidades de cada pessoa.

Para o prefeito Adriano Diógenes, “a oficina ortopédica irá facilitar o acesso às órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção aos pacientes portadores de deficiência física do município e região, que muitas vezes têm dificuldade de deslocamento, considero uma grande conquista para Guamaré”. Comentou.

Atualmente, o município de Guamaré conta com um Centro Especializado em Reabilitação (CER), com veículo adaptado para o transporte de pacientes em tratamentos na unidade.

Veja o projeto da Oficina Ortopédica:

(Visited 11 times, 11 visits today)