Canteiro de Obras: Construção de praça poliesportiva na comunidade de Lagoa Seca em fase de conclusão

A Prefeitura faz, a prefeitura mostra!

Moradores da comunidade de Lagoa Seca, zona rural do município, serão beneficiados com a construção de uma área de lazer moderna, que levará mais qualidade de vida e convívio social para as famílias que residem no distrito.

Trata-se da construção de uma praça poliesportiva que ficará localizada na entrada da comunidade. A obra é fruto de uma antiga reivindicação dos moradores feita ao prefeito Adriano Diógenes. A obra está sendo construída com recursos próprios.

Canteiro de obras

A obra da construção da praça com a área de laser na comunidade gerou emprego e renda aos trabalhadores no município. Essa transformação de Guamaré na sede e zona rural num canteiro de obras impacta de fato no poder de compra da nossa população, e reflete positivamente na economia do município.

Na gestão do prefeito Adriano Diógenes, foi ampliado cerca de 2000 metros de rede de abastecimento de água da comunidade. 80% do projeto já é realidade, e a água doce jorra nas torneiras das casas de quase 500 pessoas.

A comunidade ainda dispõe de posto de saúde, escola, creche, e agora receberá nos próximos dias a praça poliesportiva. O sonho da construção da estrada que liga a sede do município a comunidade de Lagoa Seca, será construída em 2021, o sonho da população se tornará realidade.

Veja o projeto da obra da praça:

