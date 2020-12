Canteiro de Obras: Construção do complexo de assistência social em fase de conclusão

A Prefeitura Faz, a Prefeitura Mostra!

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, termina seu mandato no próximo dia 31 de dezembro de 2020, mas deixará um legado. É possível enxergar andando um pouco pela cidade e zona rural do município sua marca de gestão.

O governo conseguiu em apenas 24 meses dá um salto com varias obras e reformas de grande importância para os munícipes.

Uma dessas obras que chama atenção trata-se da construção de complexo assistencial da média complexidade da Assistência Social.

A obra do prédio está localizada no conjunto Vila Maria, no local da antiga caixa d’água.

No complexo será oferecidos serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos nas diversas situações de violação de direitos.

Como unidade de referência, tem o intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção especial.

Usuários do complexo

Famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos, dentre eles a violência física, psicológica, sexual, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.

O CRAS é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que desenvolve ações, programas e projetos assistenciais voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Canteiros de obras

A obra da construção do complexo de assistencial da média complexidade da Assistência Social gerou emprego e renda aos trabalhadores no município no governo do prefeito Adriano Diógenes.

O prefeito pediu para que a empresa responsável pela obra contratasse pessoas da cidade para trabalharem na obra, gerando emprego e renda para as famílias que residem aqui.

Nota do Blog

Acreditar é o primeiro poder, e querer é o segundo.

As montanhas proverbiais que a fé move não são nada ao lado do que a vontade é capaz de fazer. O homem não se dá conta do quanto pode fazer até que tenta, medita e coloca vontade…

E vontade de fazer acontecer o prefeito Adriano Diógenes tem em seu DNA, porque onde sempre existir uma vontade, existirá um caminho.

Veja como ficará a obra depois de concluída:

(Visited 67 times, 68 visits today)