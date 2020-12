Canteiro de Obras: Construção do Complexo de Proteção Social em fase de conclusão em Guamaré

A Prefeitura Faz, a Prefeitura Mostra!

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, vai deixar um legado de obras e ações importantes para as futuras gerações com apenas dois anos de governo. Mais uma obra importante está em fase de conclusão, me refiro a um Complexo de Proteção Social Especial, localizado na Rua Monsenhor José Tibúrcio.

A obra encontra-se com 95% de sua estrutura de alvenaria concluída e quando estiver funcionando vai atender as demandas das Políticas Públicas que assistem a criança e o adolescente, completando estruturalmente a rede de atendimento para esse público.

A obra está sendo construída com recursos financeiros do Fundo Municipal da Infância Adolescência de Guamaré. A ação foi deliberada pelo colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com contrapartida financeiro do próprio município.

Política Pública para Idosos

O Centro de Atendimento para a Pessoa Idosa contará com pouco mais de 500 metros quadrados de área construída, divididos em duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina, salão de festas, cozinha e espaço para refeições.

Pela primeira vez na história de Guamaré o município consegue captar recursos financeiros para o FUMPI, que foi deliberado para ser aplicado na construção deste importante equipamento público que irá atender a pessoa idosa na garantia dos seus direitos.

Nota do Blog

Uso como empréstimo um proverbio inglês para definir a gestão do prefeito Adriano Diógenes: “Onde existe uma vontade, existe um caminho”. A cidade se transformou nestes dois anos de governo num verdadeiro canteiros de obras, gerando emprego e renda as famílias que residem no município.

Veja como ficará a obra depois de concluída:

(Visited 87 times, 92 visits today)