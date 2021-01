Canteiro de obras é montado para construção de praça e centro poliesportivo em Salina da Cruz

Os moradores de Salina da Cruz têm motivos a mais de comemorar. Esta semana a empresa vencedora da licitação montou o canteiro de obras na comunidade para iniciar a construção de uma moderna praça poliesportiva na localidade.

A obra que tem previsão de entrega para abril deste ano, e está orçada em R$ 1.037.946,84 (um milhão, trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos).

A praça fica localizada na Avenida Primavera, na entrada da comunidade de Salina da Cruz. A obra de construção da área de lazer e espaço de convivência vai gerar emprego e renda aos trabalhadores no município.

Moradores do segundo maior distrito do município se encheram de esperança ao ver a colocação dos tapumes instalados no entorno da obra. A praça e centro poliesportivo serão construídos com recursos próprios.

