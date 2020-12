Canteiro de Obras: Reconstrução e ampliação da Escola Antônio Teodorico em Salina da Cruz

A Prefeitura faz, a Prefeitura Mostra!

A prefeitura de Guamaré já entregou dois CMEIs na gestão do prefeito Adriano Diógenes. O primeiro em Guamaré e o segundo em Baixa do Meio, estas duas obras se iniciou na gestão do ex-prefeito Hélio Willamy, e concluída no governo de Adriano.

Mais não para aqui…

A atual gestão reformou e ampliou quase todas as escolas da zona rural, dentro do projeto Prefeitura nas Comunidades, e está em pleno valor às obras de reconstrução com ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Theodorico, fechada há cinco anos na comunidade de Salina da Cruz.

O mandato do prefeito Adriano Diógenes, termina no próximo dia 31 de dezembro de 2020, mas deixará para o outro gestor concluir a obra que ele iniciou em beneficio da comunidade de Salina da Cruz.

Veja como ficará a obra depois de concluída:

