Canteiros de Obras: Prefeitura de Guamaré inicia obras no conjunto Paulo Bento gerando emprego e renda

Os moradores do conjunto habitacional Paulo Bento em Guamaré, localizado as margens da rodovia 221 que dar acesso à entrada da cidade, comemoram o início das obras para pavimentação de treze ruas.

A ação por parte da prefeitura traz mais qualidade de vida para as famílias que residem no conjunto. O prefeito Eudes Miranda (MDB), não tem se furtado em cumprir o seu papel de gestor público em fazer sua parte.

Em pouco mais de 40 dias de mandato o gestor deu segmento em várias obras que estava em andamento, e iniciou outras como, por exemplo, o calçamento do conjunto, e a praça poliesportiva em salina da cruz.

A prefeitura de Guamaré, através da secretaria municipal de obras, faz da cidade vários canteiros de obras com geração de emprego e renda as famílias que residem aqui.

Essa transformação com obras pra todo lado impacta no poder de compra da população, e reflete positivamente na economia do município. A obra está sendo feita com recursos próprios no valor de R$ 2,8 milhões.

Além da pavimentação que já está em pleno vapor, cada residência do conjunto Paulo Bento, será beneficiada com muro e calçadas. Também será feito um investimento na rede de abastecimento de água do conjunto beneficiando todas as famílias.

