Capitão da seleção, Rodrigo projeta clássico: “Será o maior Brasil e Argentina da história”

A Copa do Mundo de Futsal terá uma das maiores rivalidades do esporte: Brasil e Argentina se enfrentam pela semifinal da competição nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e tempo real no GE.

Essa é a primeira vez que o Superclássico acontece nesta fase da competição. Antes, as equipes se enfrentaram nas quartas do Mundial de 2012. Na ocasião, a seleção brasileira saiu vencedora e foi campeã em cima da Espanha.