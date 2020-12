Carlos Câmara: O gigante das urnas que foi reeleito com a força do povo

Na eleição de 2020 em Guamaré houve um vereador reeleito que merece destaque, pois nem sempre quem vence é aquele que chega primeiro. Essa é a análise corrente entre as pessoas que acompanharam e votaram no candidato a vereador Carlos Câmara (MDB).

Boa atuação

Fiscalizador das obras espalhadas no município na sua luta diária, e que nunca se cansou de bater nas portas das secretarias cobrando ações com realizações por parte dos secretários. Além de fiscalizar, ele busca novas demandas com a população, e a cobrança ao executivo até a conclusão.

A força do povo

O filho de seu Manoel Vieira da Câmara, mas conhecido como Seu Manezinho “em memória”, é um homem simples, de família, que conquistou com a força do povo no último dia 15 de novembro a décima colocação na disputa, obtendo 621 votos (4,96%), das onze vagas disputadas pelo os 54 candidatos no pleito eleitoral.

Tenho certeza que seu pai Manezinho se vivo fosse, estaria ainda comemorando a vitória de seu filho Carlos Câmara em sua casa onde criou filhos, no Assentamento Umarizeiro, zona rural do município de Guamaré.

Carlos Câmara tinha obtido nas eleições de 2016 quando se candidatou a vereador pelo (PSDB), apenas 339 votos (2,86%). Ele só foi eleito porque a coligação puxou pelo o coeficiente.

Resposta veio das urnas

O projeto de reeleição do vereador Carlos Câmara não contou com grandes estruturas, começou pequeno, ao lado do seu irmão Dedé Câmara, de sua esposa Jessyane Tibúrcio, de seus filhos e amigos, mas iniciou com muito trabalho dia e noite.

A expressiva votação nas urnas calou aliados, aqueles que apostaram que Carlos não seria reeleito. Um candidato que foi criticado, perseguido, humilhado nas redes sociais e grupos de whats app, mas a fé em Deus, o silêncio, o trabalho e o resultado final das urnas, foi à resposta para os que torceram contra.

O povo reconduziu

A força do povo o reconduziu para que ele possa representar a população guamareense por mais quatro anos. As urnas consolidaram 621 votos ao um homem vencedor, que dedica seu mandato ao povo, e este povo o carregou nos braços na campanha até chegar à casa do povo.

Um vereador pequeno só na estatura, mas de um coração gigante que vai para seu quarto mandato a partir de 2021.

