Carlos Câmara: Se depender do meu voto Eudes Miranda será o presidente da câmara

Ao blog Guamaré em Dia, o vereador eleito pelo o povo, Carlos Câmara (PSDB), declarou seu voto antecipadamente ao atual presidente, vereador Eudes Miranda (MDB), campeão de votos novamente na eleição, realizada no ultimo dia 15 de novembro.

Carlos Câmara obteve 621 votos nas urnas e vai exercer seu quarto mandato a partir de 2021, e será uma grande força no Legislativo guamareense pelo seu histórico de lutas e conquistas na vida pessoal e política.

Ao ser questionado sobre a nova mesa diretora para o biênio 2021/2022, Carlos não me deixou nem concluir a pergunta direito, e afirmou muito tranquilo: “meu candidato a presidente é o vereador Eudes Miranda”, e completou justificando sua posição: “Eudes Miranda, conseguiu com trabalho imprimir no parlamento sua marca de caráter, competência e responsabilidade com o dinheiro público, e por estas e outras razões ele merece ser reconduzido a presidência para o bem do legislativo e da população”. Finalizou.

Vereadores Eudes Miranda e Carlos Câmara foram reeleitos pelo o povo na eleição do ultimo dia 15 de novembro de 2020 para o mandato 2021/2024.

(Visited 107 times, 107 visits today)