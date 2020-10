Carlos Câmara: Um exemplo de vereador atuante, a voz do povo na câmara!

Ciente da grande responsabilidade que o cargo de vereador requer, e da importância de acompanhar de perto as realizações do Poder Executivo, o vereador Carlos Câmara (MDB), e atual vice-presidente do poder legislativo, tem dedicado desde o inicio de seu mandato, a visitar as mais diversas localidades do município para, além de fiscalizar, buscar novas demandas com a população.

Um parlamentar que ficou conhecido como o vereador fiscalizador das obras, por sua luta diária na fiscalização para conclusão e entrega do serviço à população. Carlos tem sido a voz do povo na câmara, não é atoa que ele vive batendo nas portas das secretarias de governo cobrando ações com realizações.

A presença do vereador nos problemas do município é visível e registrado nas redes sociais e grupos de whats app. O vereador por sua vez, se sente feliz em ver a satisfação dos moradores em ter como resposta suas reivindicações atendidas, fruto do trabalho, da luta de homem que decidiu na vida ser representante de seu povo.

Câmara Municipal

Na câmara o vereador continua elaborando projeto de lei para melhorar a vida da cidade e da população. Mesmo fazendo parte da base do governo, Carlos tem acompanhado junto ao executivo, se o governo tem cumprindo suas obrigações de maneira adequada e sem descumprir a lei.

Uma das formas de fiscalizar é a ferramenta legal chamada “requerimento de informação”, utilizado para questionamentos e solicitação de documentos que o vereador quer verificar: o prefeito é obrigado a responder de forma objetiva a estes requerimentos.

Carlos é um tipo de vereador que sido uma ponte de ligação entre a população e a prefeitura através do chefe do executivo e seus secretariado, utilizando-se de uma ferramenta legal que têm à sua disposição chamada “indicação”, na qual indica para o prefeito quais são as necessidades de cada comunidade por onde anda e fiscaliza, e pede soluções.

Limpeza Pública

O vereador vem cumprindo seu papel de representante do povo, fiscalizando os trabalhos da limpeza pública. Uma cidade limpa, organizada com sinalização, arborização e de pessoas hospitaleiras, é sonho de morada de qualquer um.

Abastecimento de água

Antenado com as notícias nas redes sociais do desperdício de água potável na tubulação da adutora da companhia localizada na comunidade de Mangue Seco I, o vereador Carlos Câmara, foi verificar de perto as razões do desperdício de água, e buscou de logo soluções junto a Caern.

Carlos Câmara não se cansa apara cumpri seu dever de legislador em busca soluções acerca dos problemas de abastecimento de água enfrentado pelo município, tanto no escritório da Caern em Assú como em Natal, além de cobrar nas sessões ordinárias da câmara uma solução.

O parlamentar tem base consolidada em todo o município, onde presta relevantes serviços a população. O vereador está em seu terceiro mandato, e é reconhecido por ter uma boa atuação em favor dos menos favorecidos.

Carlos é candidato a reeleição, e junto com o prefeito Hélio, se eleito for no próximo dia 15 de novembro, ele pretende continuar o trabalho na câmara, sendo um legitimo representante do povo.

(Visited 1 times, 1 visits today)