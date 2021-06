Carlos Eduardo confirma que é pré-candidato ao Governo do RN

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, confirmou em entrevista ao programa ’12 em Ponto 98’, da rádio 98FM, que é pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Norte para as eleições de 2022.

“Conversei com pessoas que me acompanham há muitos anos e o meu partido (PDT) quer que eu dispute a eleição majoritária. Eu estou preparado para ser candidato ao Governo do Estado.”, disse.

Carlos Eduardo ainda afirmou que, faltando 16 meses para as eleições de 2022 irá conversar com pessoas de diferentes partidos. E concluiu – “Estou preparado para governar o Rio Grande do Norte”.

