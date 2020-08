Carnaubais: Agenda da Prefeita Marineide Diniz focada em ações no esporte e abastecimento de água

Em Carnaubais, o trabalho da Prefeita Marineide Diniz não para. Nesta segunda-feira, 24, pela manhã, ela visitou as quadras de esportes do Pai João e da comunidade do Entroncamento, onde viu de perto o total estado de abandono das praças esportivas do município.

Na companhia do Secretário de Esportes, Dudu Silva, a prefeita também viu de perto as condições precárias das quadras esportivas das comunidades de Arenosa e Vila Nova. É compromisso da nova gestão, revitalizar todas as quadras, refazendo pisos com a demarcação, instalando telas de proteção e restaurando a iluminação.

“Quem conhece minha história, sabe o quanto eu sou apaixonado pelo esporte e que sempre tive o desejo de contribuir para o fortalecimento da prática esportiva em Carnaubais, principalmente para os mais jovens”, declarou o secretário Dudu Silva, agradecendo o convite da prefeita para assumir a pasta.

Água para todos

Também nesta segunda-feira, a Prefeita Marineide Diniz visitou a casa de bombas, que leva água aos assentamentos Rosa Luxemburgo e Margarida Alves e para as comunidades Água Branca, Jenipapeiro, olho d’água, Alemão, Alto São José Bela Vista I, Bela Vista II e o distrito do Entrocamento.

A visita ocorreu em razão da necessidade de readequação das bombas para melhorar o abastecimento que não tem chegado de forma satisfatória a estas localidades. A falta de água era um problema que já preocupava a prefeita Marineide e o seu esposo Dinarte Diniz, antes mesmo dela assumir a chefia do executivo carnaubaense com o afastamento do prefeito Thiago Meira pela justiça.

